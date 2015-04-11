Картофель по-деревенски в мультиварке получается очень мягким и нежным внутри и с красивой аппетитной корочкой снаружи, будто он тушился в русской печи. Следовательно, такая картошечка сохранит все свои полезные свойства и станет замечательным самостоятельным кушаньем или же отлично дополнит мясные и рыбные блюда.
Как правило, с ней сочетают, например:
- горчицу, сметану, майонез или другие соусы;
- зелень;
- сало;
- овощи;
- хрен;
- шампиньоны или лесные грибы;
- сыр твердый.
Вдобавок к этому, к ней хорошо подходят различные специи. К примеру:
- паприка;
- куркума;
- майоран;
- тимьян;
- чабер;
- черный молотый перец.
Обратите внимание! Как известно, все мультиварки имеют разную мощность, поэтому в рецептах указано примерное время готовки. Именно по этой причине необходимо будет самостоятельно корректировать таймер и программу, так как в одном и том же режиме один гаджет может нагреваться до необходимой температуры быстрее или, наоборот, медленнее, по сравнению с другим.
О том, как приготовить картофель по-деревенски в духовке, на сковороде, в микроволновке, читайте здесь.
Несколько советов перед началом готовки
- Особенно актуально брать молодой картофель. В этом случае блюдо получится более сочным и вкусным. Тем не менее, если вы взяли старые клубни, обязательно удалите с них кожуру.
- Как правило, быстро отмыть картофелины от загрязнений можно при помощи губки для посуды или небольшой щеточки.
- Вымытый овощ хорошенько просушите полотенцем. В результате во время приготовления он приобретет аппетитный румянец.
Картофель по-деревенски в мультиварке: классический рецепт
По факту, данное кушанье является одним из самых популярных гарниров. В Америке оно имеет свое название – картофель Айдахо, а процесс его приготовления практически не отличается от деревенского варианта. В любом случае, это блюдо очень просто сделать дома.
Для этого понадобится:
- 800 г клубней картофеля;
- 3 ст. л. подсолнечного масла;
- 2-3 зубца чеснока, пропущенные через пресс или натертые на мелкой секции терки;
- любимые специи, перец и соль – по вкусу.
Рецепт пошагово с фото:
- В первую очередь подготавливаем картошечку: очищаем от кожуры и хорошенько промываем под холодной проточной водой. Хотя, молодые клубни можно не чистить.
- Затем нарезаем картофелины на дольки приблизительно одинакового среднего размера.
- Далее выкладываем их в глубокую удобную посуду, сдабриваем специями, солью и перчиком.
- После этого добавляем чеснок, вливаем масло, тщательно перемешиваем.
- Наконец, перекладываем все в мультичашу, закрываем крышку. Активируем режим «Выпечка» на период в 40 минут.
Такое блюдо придется кстати как в жаркий летний день на пикнике, так и на ужине в кругу семьи в морозный зимний вечер.
Картофель по-деревенски в мультиварке с горчицей
Этот вариант интересен маринадом, который делается на основе двух видов горчицы и идеально сочетается с молодой картошечкой.
Список составляющих на 2 порции:
- масло подсолнечное – 4 большие ложки;
- картофелины – 6 шт.;
- соль и перец свежего помола – по половинке чайной ложечки;
- горчица в семенах – большая ложка;
- горчица столовая – 3 маленькие ложечки.
Этапы готовки:
- По сути рецепт начинается с повторения первых двух шагов предыдущей рецептуры.
- Затем делаем горчичный маринад. Во-первых, выкладываем в миску два вида горчицы. Во-вторых, добавляем маслице и засыпаем перец и соль.
- Далее хорошенько перемешиваем маринад до однородности при помощи вилки и заливаем им картофель.
- Теперь закрываем миску с содержимым плотной крышкой или обматываем пищевой пленкой и отправляем в холод на 40 минут.
- В конце производим те же действия, что описаны в шаге №5 предыдущего рецепта.
Такая картошечка отлично подходит в качестве гарнира к мясным блюдам. Подавать к столу ее нужно обязательно в горячем виде.
Картофель по-деревенски в мультиварке во фритюре
Как правило, для данного рецепта лучше выбирать идентичные по размеру клубни и нарезать их на одинаковые кусочки. В результате это поможет получить равномерную степень прожарки и одновременно довести дольки до готовности.
Для готовки понадобится:
- 15 некрупных картофельных клубней;
- пара измельченных чесночных зубчиков;
- пол-литра подсолнечного масла рафинированного;
- свежая петрушка, зеленый лук, укроп.
Способ приготовления:
- В первую очередь подготавливаем картофельные дольки, как в пунктах №1 и 2 первого рецепта.
- Потом помещаем их в теплую воду на 20 минут, затем вынимаем и насухо промокаем чистым полотняным полотенцем. Можно подвергнуть картофель заморозке в течение получаса, но это не является обязательным.
- Далее в мультиварочной чаше хорошо прогреваем указанный объём масла в течение 15 минут.
- Теперь переводим гаджет в режим «Жарка» на полчаса, и осторожно погружаем во фритюр кусочки картошечки.
- В заключение при помощи длинной шумовки необходимо вылавливать дольки со дна и приподнимать их. Таким образом они прожарятся равномернее.
Готовый картофель подается в большой миске и посыпается сверху солью, рубленой зеленью и чесночком.