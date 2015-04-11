Картофель по-деревенски в мультиварке: вкусно и без лишних хлопот

Простое и вкусное блюдо

Картофель по-деревенски в мультиварке получается очень мягким и нежным внутри и с красивой аппетитной корочкой снаружи, будто он тушился в русской печи. Следовательно, такая картошечка сохранит все свои полезные свойства и станет замечательным самостоятельным кушаньем или же отлично дополнит мясные и рыбные блюда.

Как правило, с ней сочетают, например:

  • горчицу, сметану, майонез или другие соусы;
  • зелень;
  • сало;
  • овощи;
  • хрен;
  • шампиньоны или лесные грибы;
  • сыр твердый.

Сочетание с соусами

Вдобавок к этому, к ней хорошо подходят различные специи. К примеру:

  • паприка;
  • куркума;
  • майоран;
  • тимьян;
  • чабер;
  • черный молотый перец.

Обратите внимание! Как известно, все мультиварки имеют разную мощность, поэтому в рецептах указано примерное время готовки. Именно по этой причине необходимо будет самостоятельно корректировать таймер и программу, так как в одном и том же режиме один гаджет может нагреваться до необходимой температуры быстрее или, наоборот, медленнее, по сравнению с другим.

О том, как приготовить картофель по-деревенски в духовке, на сковороде, в микроволновке, читайте здесь.

Несколько советов перед началом готовки

  • Особенно актуально брать молодой картофель. В этом случае блюдо получится более сочным и вкусным. Тем не менее, если вы взяли старые клубни, обязательно удалите с них кожуру.

Мытье и чистка картофеля

  • Как правило, быстро отмыть картофелины от загрязнений можно при помощи губки для посуды или небольшой щеточки.
  • Вымытый овощ хорошенько просушите полотенцем. В результате во время приготовления он приобретет аппетитный румянец.

Картофель по-деревенски в мультиварке: классический рецептКлассическая вариация

По факту, данное кушанье является одним из самых популярных гарниров. В Америке оно имеет свое название – картофель Айдахо, а процесс его приготовления практически не отличается от деревенского варианта. В любом случае, это блюдо очень просто сделать дома.

Для этого понадобится:

  • 800 г клубней картофеля;
  • 3 ст. л. подсолнечного масла;
  • 2-3 зубца чеснока, пропущенные через пресс или натертые на мелкой секции терки;
  • любимые специи, перец и соль – по вкусу.

Картофельные дольки

Рецепт пошагово с фото:

  1. В первую очередь подготавливаем картошечку: очищаем от кожуры и хорошенько промываем под холодной проточной водой. Хотя, молодые клубни можно не чистить.
  2. Затем нарезаем картофелины на дольки приблизительно одинакового среднего размера.
  3. Далее выкладываем их в глубокую удобную посуду, сдабриваем специями, солью и перчиком.
  4. После этого добавляем чеснок, вливаем масло, тщательно перемешиваем.
  5. Наконец, перекладываем все в мультичашу, закрываем крышку. Активируем режим «Выпечка» на период в 40 минут.

Такое блюдо придется кстати как в жаркий летний день на пикнике, так и на ужине в кругу семьи в морозный зимний вечер.

Картофель по-деревенски в мультиварке с горчицейДеревенский картофель с горчицей

Этот вариант интересен маринадом, который делается на основе двух видов горчицы и идеально сочетается с молодой картошечкой.

Список составляющих на 2 порции:

  • масло подсолнечное – 4 большие ложки;
  • картофелины – 6 шт.;
  • соль и перец свежего помола – по половинке чайной ложечки;
  • горчица в семенах – большая ложка;
  • горчица столовая – 3 маленькие ложечки.

Горчичный маринад

Этапы готовки:

  1. По сути рецепт начинается с повторения первых двух шагов предыдущей рецептуры.
  2. Затем делаем горчичный маринад. Во-первых, выкладываем в миску два вида горчицы. Во-вторых, добавляем маслице и засыпаем перец и соль.
  3. Далее хорошенько перемешиваем маринад до однородности при помощи вилки и заливаем им картофель.
  4. Теперь закрываем миску с содержимым плотной крышкой или обматываем пищевой пленкой и отправляем в холод на 40 минут.
  5. В конце производим те же действия, что описаны в шаге №5 предыдущего рецепта.

Такая картошечка отлично подходит в качестве гарнира к мясным блюдам. Подавать к столу ее нужно обязательно в горячем виде.

Картофель по-деревенски в мультиварке во фритюреХрустящая корочка

Как правило, для данного рецепта лучше выбирать идентичные по размеру клубни и нарезать их на одинаковые кусочки. В результате это поможет получить равномерную степень прожарки и одновременно довести дольки до готовности.

Для готовки понадобится:

  • 15 некрупных картофельных клубней;
  • пара измельченных чесночных зубчиков;
  • пол-литра подсолнечного масла рафинированного;
  • свежая петрушка, зеленый лук, укроп.

Картошечка и зелень

Способ приготовления:

  1. В первую очередь подготавливаем картофельные дольки, как в пунктах №1 и 2 первого рецепта.
  2. Потом помещаем их в теплую воду на 20 минут, затем вынимаем и насухо промокаем чистым полотняным полотенцем. Можно подвергнуть картофель заморозке в течение получаса, но это не является обязательным.
  3. Далее в мультиварочной чаше хорошо прогреваем указанный объём масла в течение 15 минут.
  4. Теперь переводим гаджет в режим «Жарка» на полчаса, и осторожно погружаем во фритюр кусочки картошечки.
  5. В заключение при помощи длинной шумовки необходимо вылавливать дольки со дна и приподнимать их. Таким образом они прожарятся равномернее.

Готовый картофель подается в большой миске и посыпается сверху солью, рубленой зеленью и чесночком.

Видео: Рецепт картошечки по-деревенски для мультиварки

Как варить кукурузу в мультиварке: рецепты нежного, ароматного кушанья

Царица полей

Как варить кукурузу в мультиварке быстро, вкусно разными способами и на нескольких режимах, можно узнать из этой статьи. В ней пошагово представлены варианты с фото и подробным описанием.

Несомненно, кукурузу любят все. Эту душистую, сочную зерновую культуру, пропитанную летом и солнцем, выращивают в теплой климатической зоне. Созревая, этот популярный овощ приобретает янтарный цвет, знакомый всем нам с детства.

Приготовить молодую домашнюю кукурузу достаточно непросто. Конечно, не каждая хозяйка может правильно сварить кукурузные початки, чтобы они не стали жесткими и твердыми. Таким образом, зададимся вопросом: «В чем варить «царицу полей», чтобы она получилась мягкая и сочная? И сколько по времени будет длиться этот процесс?». Безусловно, лучше всего для этой цели подойдет современный «гаджет» — мультиварка.

Рецептура с молоком

Варианты подачи кукурузы

Варить злак в мультиварке, в принципе, то же самое, что и варить кукурузу в кастрюле. Но, по правде говоря, многие люди утверждают, что «янтарные зерна» за счет герметичной чаши, внутри которой высокая температура и повышенное давление, получаются очень вкусными, нежными и сочными.

Вам понадобится:

  • 300 мл молока;
  • Литр воды;
  • 5-6 молоденьких кукурузных кочанов;
  • 70-75 г сливочного масла;
  • Черный перец свежего помола, соль, сахар – по предпочтениям.

Кукуруза в чаше мультиварки

Порядок действий:

  1. Сначала добавьте молоко и воду, масло сливочное в мультиварочную чашу.
  2. Затем уберите с кукурузных кочанов волосяные пучки и листья, а крупные «экземпляры» разломите напополам.
  3. Далее положите злак в початках в полученную смесь, тщательно закройте «умное устройство», выберите режим «Варка», «Мультиповар», «Крупы» или любой другой режим, в котором присутствует интенсивное кипение (в зависимости от модели вашей мультиварки). Время приготовления «янтарных зерен» зависит от сорта и зрелости кукурузки, от 30 минут до одного часа.
  4. В заключение опробуйте готовность зерен после звукового оповещения. Если они мягкие, то можно приступать к дегустации горячих, «золотых» початков. Если зернышки немного жесткие, их необходимо еще проварить.

При готовке можно использовать опцию «Варка на пару». Налейте в чашу «гаджета» 0,6-1 литр воды, поместите кукурузные кочаны на специальную решетку. Можно активировать программы «Блюда на пару», «Пар», «Пароварка». По времени варка займет от 25 минут до одного часа.

Рецептура в мультиварке-скороварке со сливочным маслом

Кукуруза в мультиварке-скороварке

Скороварка – очень удобный и нужный в хозяйстве прибор. Польза вареной кукурузы, приготовленной в этом «гаджете», несомненно, велика. В этом случае овощ сохраняет аромат, вкус, сочность и все полезные вещества.

Вам понадобится:

  • 2 стакана воды;
  • 35 г сливочного маслица;
  • 2 кукурузных кочана;
  • Соль – на вкус.

Инструкция приготовления:

  1. Во-первых, удалите с кочанов волосики и листья. Помойте и подсушите початки, большие разрежьте пополам или на несколько частей.
  2. Во-вторых, сложите «янтарные зерна» в чашу скороварки. Подлейте воду таким образом, чтобы жидкость полностью покрыла кочанчики.
  3. Далее, молодую «царицу полей» варите в скороварке минут 12-15, а старые «экземпляры» — 35-40 минут.

Заливаем водой и ставим таймер на 15 минут

Горячая вареная кукуруза подается с солью и щедро смазывается сливочным маслом. Она так и манит вкусить золотые сочные зернышки и получить массу положительных эмоций!

Пара полезных советов напоследок

  • Если вы решили приготовить овощ твердых сортов, увеличьте время варки до 1,5 часов.
  • Особенно актуально сливочное масло не класть в кухонный электроприбор, а смазать им «царицу полей» перед подачей.

Видео: Как правильно и вкусно варить кукурузу в мультиварке

Вариант быстрого ужина: как приготовить азу в мультиварке

Азу из мультиварки

Существует несколько рецептов того, как приготовить азу в мультиварке. Для традиционного татарского блюда применяется баранина, но можно использовать говядину, свинину и даже индейку. Важно сохранить главный принцип азу – обжаривание мелко порезанных кусочков мяса, а затем их тушение в остром соусе. Рассмотрим подробнее, как это сделать в мультиварке.

Общие правила приготовления азу

Слово «азу» имеет персидское происхождение и изначально означает кушанье из мелко порезанных кусочков мяса, приготовленных в подливе. Затем его стали смешивать с овощным гарниром. Лишь в XVIII в. в блюдо стали добавлять картофель и другие ингредиенты. В странах Востока есть свои особенности приготовления азу.

Считается, что самое вкусное блюдо в остром красном соусе готовят в Пакистане. В России традиционно готовят азу по-татарски: в мультиварке, на сковороде или в казане. Главный принцип – правильное приготовление мяса. Для этого берут охлаждённый кусок вырезки и нарезают его соломкой поперёк волокон. Толщина кусочков составляет 1 см.

нарезка мяса

Пикантность традиционному блюду придаёт тот факт, что готовится оно с солёными огурцами и чесноком. Используется соус из помидоров или томатной пасты. Масло применяют разное. Одни хозяйки предпочитают топлёное, другие – растительное.

Основные ингредиенты

На семью из пяти человек потребуется:

  • 700 г баранины, конины или говядины;
  • 8-10 картофелин среднего размера;
  • 3 крепких, хрустящих солёных или маринованных огурца;
  • 2-3 луковицы;
  • 3 дольки чеснока;
  • 3-4 ст. ложки томатной пасты;
  • лаврушка;
  • чёрный перец;
  • соль;
  • растительное или топлёное масло для обжаривания мяса.

Готовить можно как из нескольких сортов мяса, так и отдельно из говядины или баранины. Вместо томатной пасты допустимо использовать помидоры или томатный сок. Расход – 200 г. Не возбраняется применять сухие специи и зелень (по вкусу).

готовое татарское блюдо

Пошаговый рецепт азу в мультиварке

Рецепты азу для мультиварки имеют некоторые особенности. Нам необходимо, чтобы у неё имелся режим «Жарка». При отсутствии допустимо использовать «Выпечку».

  1. Нарезать соломкой мясную вырезку и полукольцами репчатый лук. Налить в чашку мультиварки 2 ст. ложки масла растительного или растопить такое же количество – топлёного. Добавить мясо и лук, после чего включить режим «Жарка» на 20 минут.
  2. Мелко нарезать кубиками солёные огурцы и добавить их в чашу вместе с томатной пастой или помидорами без кожицы. При использовании пасты для вкуса можно добавить сахарного песка на кончике ложки. Продолжить обжаривание в течение 5 минут.
  3. Измельчить чеснок, всыпать его в чашу и долить неполный стакан воды. Чем меньше воды, тем более густой получится подлива.
  4. Закрыть крышку, установить режим «Тушение». Примерное время готовки – 1 час.
  5. Нарезать соломкой картошку, которую необходимо добавить за 20 минут до окончания приготовления. Влить 0,5 стакана воды. После сигнала продолжить тушение на протяжении ещё 20 минут.
  6. Перед завершением процесса попробовать на соль и добавить по вкусу. Всыпать специи, перец и лаврушку. Зелень порубить в готовое блюдо.

тушение в мультиварке

Пищевая ценность татарского азу

Рецепты с фото облегчают процесс приготовления, однако для хозяйки также важно знать, сколько калорий содержит данное блюдо. Одна порция азу из постной баранины — это 582 ккал. Углеводы составляют 44 г, жиры – 32 г, белки – 32 г.

Для тех, кто мечтает похудеть и педантично считает калории, можно приготовить азу из индейки. На 300-граммовую порцию приходится по 18 г белков, жиров и углеводов. Калорийность блюда – 306 ккал.

Азу из индейки в мультиварке

На семью из 4 человек потребуется:

  • 500 г филе индейки;
  • 150 г репчатого лука;
  • 200 г солёных или маринованных огурцов;
  • 200 г помидоров и 1 ст. ложка пасты;
  • 400 г картофеля;
  • 5 ст. ложек оливкового масла;
  • соль, специи, зелень – по вкусу;
  • 200 мл воды.

Рецепт также предполагает приготовление азу с картошкой, однако для обжаривания необходимо использовать оливковое масло, так как мясо индейки более сухое.

азу из индейки

Для приготовления необходимо отдельно жарить мясо и картошку. Можно это сделать как на плите, так и в мультиварке. Пошаговый рецепт выглядит следующим образом:

  1. Нарезать соломкой мясо и полукольцами лук, после чего пожарить их на разогретом оливковом масле (3 ст. ложки) в течение 10 минут. Добавить порезанные соломкой огурцы и включить режим «Жарка» ещё на 5 минут.
  2. Нашинковать брусочками картофель и обжарить отдельно в оливковом масле до готовности.
  3. В мясо добавить помидоры, нарезанные кубиками.
  4. Томатную пасту развести в воде и влить в чашу, после чего установить режим «Тушение».
  5. За 7-10 минут до готовности соединить мясо с картошкой, добавить измельчённый чеснок, зелень, специи, соль.

До полной готовности блюда с индейкой в среднем требуется 50 минут.

с солеными огурцами

Некоторые советы для хозяек

Какие тонкости в приготовлении нужно учитывать?

  • Считается, что традиционное татарское блюдо лучше всего готовить в казане, поэтому чем толще стенки у чаши мультиварки, тем вкуснее получится азу. Лучший материал для использования – чугун.
  • Вымытое мясо следует высушить с помощью бумажной салфетки, чтобы оно обжаривалось без добавления воды.
  • Не принято готовить азу с курицей.
  • Самое вкусное блюдо получается на топлёном масле, из индейки – на оливковом.
  • Использовать лучше солёные, а не маринованные огурцы, так как они дают привкус уксуса.
  • Есть азу лучше не с хлебом, а с лепёшкой или лавашем.
  • Солить блюдо следует в конце и обязательно пробовать на вкус из-за использования огурцов.
    Приятного аппетита!

Видео: вкусное азу по-татарски в мультиварке

Чизкейк в мультиварке: готовим любимое лакомство вкусно и быстро

Любимое миллионами людей блюдо

Сделать чизкейк в мультиварке не составит никакого труда, ведь при помощи «умного устройства» можно сотворить практически любой кулинарный шедевр, не затратив много сил и времени. Инструкция готовки несколько отличается от оригинальной, где обязательно присутствует водяная баня и выпекание в духовке, но в результате получается не менее вкусный десерт.

Лакомство является довольно калорийным (250-350 ккал на 100 г), поэтому его следует употреблять с осторожностью. Рассмотрим, как приготовить чизкейк в мультиварке в нескольких вариантах пошагово и с фото.

Рекомендации перед приготовлением чизкейка

Основа для чизкейка

Прежде чем изучить рецепты чизкейка в мультиварке, обратите внимание на данные советы, которые помогут сделать блюдо максимально правильно:

  • Выбирайте творог с рыхлой консистенцией, чтобы он не был водянистым, тогда поверхность изделия не растрескается во время выпечки;
  • Хорошенько утрамбовывайте основу, чтобы готовый десерт не разваливался;
  • Все продукты должны быть равной комнатной температуры;
  • Извлечь приготовленное кушанье из мультиварочной чаши можно при помощи двух широких полосок из пергамента, которые помещаются на дно крест-накрест, а концами свободно свисают. Основу выкладываем поверх бумаги, а после завершения процесса готовки блюдо извлекаем из чаши, держась за концы пергамента.

Классическая рецептура чизкейка в мультиварке

Классическая рецептура чизкейка для мультиварки

В оригинальном варианте предусмотрено использование сливочного сыра «Филадельфия», но его можно заменить аналогичным количеством творога.

Список компонентов:

Для основы:

  • Сливочное масло – 100 г;
  • Песочное печенье – 150 г.

Песочный корж

Для крема:

  • Пудра сахарная – 150 г;
  • Творог – полкилограмма;
  • Ванильный сахар – 10 г;
  • Щепотка соли;
  • Лимон;
  • Жирная сметана – 80 мл;
  • 3 яйца.

Начинка

Делаем классический Cheesecake самостоятельно:

  1. Начинаем с основы. Печенье измельчаем в блендере до мелкой крошки, добавляем растопленное маслице и хорошенько вымешиваем;
  2. Выкладываем смесь в мультиварочную кастрюлю и плотно утрамбовываем. Активируем программу «Выпечка» на 20 минут и выпекаем песочный корж;
  3. Делаем крем. Перекручиваем творожную массу в блендере частями до мягкого состояния;
  4. В широкой глубокой миске вместе с творогом смешиваем пудру и ваниль, присаливаем. Взбиваем миксером до однородной консистенции;
  5. С мытого и просушенного лимончика снимаем цедру при помощи мелкой терочки. Из половины мякоти выжимаем свежий сок. Добавляем все в творожную смесь и тщательно вымешиваем;
  6. По одному раскалываем яйца, перемешивая массу после каждого из них;
  7. Кладем сметанку и снова хорошенько вымешиваем;
  8. Выливаем крем поверх песочного коржа и ровняем поверхность лопаткой;
  9. Закрываем крышку «умного гаджета» и запускаем режим «Выпечка» на час. По прошествии этого времени оставляем пирог остывать, открыв крышку;
  10. Извлекаем десерт и отправляем в холодильник на 5 часов.

Нежнейший десерт

При подаче разрезаем яство на порционные кусочки и украшаем любимыми фруктами, ягодами или орешками.

Cheesecake с бананами в мультиварке

Этот простой рецепт поможет сготовить невероятно нежный и ароматный пирог.

На 9 порций потребуется:

  • Печенье овсяное или песочное – 250 г;
  • Творог – полкило;
  • Масло сливочное размягченное – 100 г;
  • Яйца и бананы – по 3 шт;
  • Стакан сахара;
  • Полстакана сметаны.

Банановый десерт

Делаем диетический банановый чизкейк в домашних условиях:

  1. Печенье дробим до состояния крошки и соединяем с подтаявшим маслицем;
  2. В блендер добавляем творожок и сметану, вбиваем яйца, засыпаем сахар. Взбиваем указанные ингредиенты вместе;
  3. Подкладываем нарезанный банан и снова включаем взбивание, либо до однородности, либо чтобы кусочки фрукта чувствовались в десерте;
  4. Промазываем мультиварочную чашу маслом, выкладываем сначала крошку и плотно трамбуем, затем сверху выливаем творожно-банановую смесь;
  5. Включаем режим «Выпечка» на 50 минут, после активируем программу «Подогрев» еще на полчаса.

Подаем лакомство, украсив банановыми дольками или полив растопленным шоколадом.

Рецепт чизкейка с маскарпоне для мультиварки

Рецепт с маскарпоне

Такой десерт напоминает по консистенции творожную запеканку или суфле. Можно осуществлять приготовление с сыром Рикотта, который подходит для замены маскарпоне.

На 8 порций вам потребуется:

  • Сливки – 200 мл;
  • Пудра сахарная – 140 г;
  • Сливочное масло – 100 г;
  • Песочное печенье – 200 г;
  • Яйца – 3 шт;
  • Сыр Маскарпоне – 500 г;
  • Ваниль в стручках – 1 шт.

Сырное лакомство

Как делать чизкейк с маскарпоне в мультиварке:

  1. Начальная схема действий аналогична предыдущим рецептурам;
  2. Готовую массу для основы плотно укладываем в чашу и формируем корж с бортиками;
  3. Пудру и сыр смешиваем венчиком до образования густой консистенции. Не прекращая процесс перемешивания, постепенно в несколько подходов выливаем сливки;
  4. Добавляем в начинку ванильные семена и вбиваем яйца. Не забываем еще раз тщательно все перемешать;
  5. Заливаем сладкий сырный крем поверх коржа и разравниваем;
  6. Включаем прибор на «Выпечку». В сумме время составляет 80 минут. У некоторых устройств цикл длится лишь час, поэтому нужно будет еще раз запустить программу на 20 минут.

Готовое яство остужаем прямо в чаше, затем извлекаем и помещаем в холод. Перед подачей украшаем ягодами клубники и листиками мяты.

Японский чизкейк

Известный десерт в японском варианте

Его также называют японский хлопок, благодаря виду, напоминающему тонкую ткань. Данную разновидность известного пирога лучше выпекать именно в «умном гаджете». В духовке он получается более сухим и плохо поднимается.

Список продуктов на 4 порции:

  • Стакан молока;
  • Нежирный творог – пачка весом в 250 г;
  • Сметана – 2 столовые ложки;
  • Мука – 2 большие ложки с горкой;
  • Сливочное масло – 50 г;
  • 2 крупных яйца;
  • Кукурузный крахмал – большая ложка с горкой;
  • Полстакана сахара;
  • Ванильный экстракт – чайная ложечка.

Этапы приготовления

Готовим японский чизкейк в мультиварке поэтапно:

  1. Выкладываем в большую объемную посуду творожок, сметану и размягченное маслице. Аккуратно, но тщательно перемешиваем ингредиенты венчиком;
  2. Отдельно разбиваем яички и разделяем желтки и белки. Желточки поочередно добавляем в емкость с творожной основой, не переставая интенсивно размешивать;
  3. Просеиваем через сито прямо в посуду крахмал и муку. Взбиваем при помощи венчика до того, пока вся мука не размешается;
  4. В несколько подходов заливаем тонкой струей молочко, не останавливая перемешивание теста;
  5. Добавляем ванильный экстракт, снова вымешиваем тесто, пока оно не станет жидким, похожим на негустую сметану;
  6. Смесь пропускаем через сито с мелким решетом, чтобы избежать образования комочков и добиться однородной структуры пирога. Можно проделать данную процедуру дважды, разбивая творожные остатки лопаткой;
  7. Отдельно взбиваем белки до устойчивых пиков при помощи миксера с насадками-венчиками, постепенно засыпая указанное количество сахара;
  8. Аккуратно подмешиваем белки небольшими порциями к тесту, пока оно не приобретет однородность и гладкость;
  9. Промазываем внутреннюю поверхность мультикастрюли маргарином и заполняем ее тестом;
  10. Процесс выпекания состоит из программы «Готовка на пару» (10 мин) и режима «Подогрев» (50 мин). Данный цикл нужно повторить дважды с общим временем в 2 часа. Во время готовки прибор нельзя передвигать, открывать и стучать по нему или рядом с ним, иначе тесто осядет.

Готовое лакомство

Остывание изделия проходит в два этапа: сначала открываем крышку и выжидаем 10-15 минут, далее вынимаем чашу с выпечкой и ставим на стол, чтобы она охладилась до комнатной температуры. После этого можно извлекать пирог и подавать к столу, украсив верх медом или джемом.

Видео: Рецепт чизкейка в мультиварке

Буженина в мультиварке: лучшие рецепты аппетитного мясного угощения

Любимое мясное блюдо

Буженина в мультиварке готовится очень просто. Нужно лишь правильно выбрать и замариновать мясо, а остальное можно смело доверить «умному гаджету», который сделает всю основную работу. В результате получится сочное и ароматное кушанье, запах которого распространится по всему дому и непременно привлечет желающих отведать это потрясающее мясное блюдо. Калорийность готового яства в среднем составляет 200-250 ккал на 100 г.

В данной статье мы рассмотрим рецепты буженины в мультиварке с фото, а также приведем несколько полезных советов, которые помогут вам в готовке.

Рекомендации перед приготовлением буженины

Особенно тщательно нужно подойти к выбору основного ингредиента – мяса.

  • Лучше всего брать окорок, корейку или заднюю часть. Хорошо подходит шейная часть – в ней самое мягкое и нежное мясо;
  • Вес мясного цельного куска должен быть не менее 1 кг и не больше 4 кг;
  • Многие любят мясо на косточке, но оно не подходит для этого кушанья. Перед началом готовки нужно извлечь кость;
  • Прожилки также необходимо удалить;
  • Если есть немного жира – не беда. Он не испортит готовое блюдо, а, наоборот, сделает его более сочным.

Сочетание с картофелем

И еще пара советов:

  • Мариновать мяско нужно обязательно минимум в течение 2-3 часов. Если делаете маринад на основе соевого соуса, то добавляйте поменьше соли;
  • Домашняя буженина в мультиварке должна протомиться еще час-полтора после приготовления. Она остынет и приобретет сочность;
  • В процессе выпекания подливайте в мультичашу воду. Она поможет избежать подгорания мясного лакомства;
  • Для получения легкой корочки сначала обжарьте мясо с каждой из сторон в режиме «Выпечка» по 20 минут.

Сочная буженина в мультиварке

Домашняя буженина

Это блюдо обладает незабываемым вкусом, получается ароматным и насыщенным, поэтому является замечательной заменой магазинным колбасным изделиям.

Состав продуктов:

  • 4 дольки чеснока;
  • 35 мл масла подсолнечного;
  • 2 кг свиного ошейка;
  • 20 мл соевого соуса;
  • Пряности и соль – на вкус;
  • 2-3 лавровых листа.

Мясо в маринаде

Схема изготовления:

  1. Мясной кусок промываем, немного промокаем бумажным полотенцем;
  2. В глубокую тарелку насыпаем специи для мяса: сушеный орегано и базилик, перчик горошком, семечки кориандра. Все перетираем с помощью ступки;
  3. Измельчаем чесночок, прибавляем в смесь вместе с соевым соусом и маслом подсолнечника, присаливаем, хорошенько перемешиваем;
  4. Полученным составом промазываем наш полуфабрикат, перекладываем в объемный контейнер, куда кладем лавровые листики. Закрываем емкость с мясом, оставляем мариноваться на час;
  5. Перекладываем ошеек в мультиварочную чашу, подливаем оставшийся маринад;
  6. Выставляем программу «Выпечка» на 20 минут;
  7. Когда это время истечет, кусок переворачиваем, и такое же количество времени обжариваем под крышкой на другой стороне;
  8. Потом выбираем режим «Тушение», таймер выставляем на 2,5 часа;
  9. После завершения приготовления готовое изделие необходимо около 15 минут потомить в закрытом виде.

Готовое мясное лакомство

Затем буженина из свинины в мультиварке выкладывается на красивое блюдо. Ее нарезают средними кусочками и подают гостям.

Буженина в мультиварке в фольге

Если вы не располагаете лишним временем, то этот простой рецепт вам очень пригодится. Для приготовления мясного лакомства используют нежное свиное филе и много специй. В итоге кушанье получается очень пикантным, с тонким, пряным ароматом и в процессе запекания покрывается румяной корочкой.

Приготовление в фольге

Необходимые компоненты:

  • 3-4 большие ложки масла оливы;
  • Полкило свиной вырезки;
  • Соль – на вкус;
  • Специи для гриля, шалфей, розмарин, тимьян – на вкус.

Приготовление пошагово:

  1. Свинину хорошо вымоем, просушим с помощью салфеток;
  2. Все специи и соль перемешаем в небольшой посуде, натрем ими мясной полуфабрикат;
  3. Уложим его в емкость, сбрызнем оливковым маслом, с помощью вилки или ножа проткнем в разных местах. Уберем на 12 часов в холодильник, не забыв прикрыть крышкой или пленкой;
  4. Мясной кусок периодически извлекаем из холодильника, переворачиваем, прокалываем еще несколько раз;
  5. Пропитанный специями полуфабрикат свяжем нитками, чтобы получился миниатюрный рулет;
  6. Готовим свиную вырезку в фольге, которой обернем мясо в несколько слоев и выложим в форму «гаджета»;
  7. Поставим программу «Выпечка» на час.

Аппетитная закуска

Перед употреблением остудим мясной деликатес, снимем фольгу, удалим нитки, нарежем на ломтики.

Говяжья буженина в рукаве

Легко готовится в домашних условиях, получается сочной, мягкой, и красивой внутри, а по вкусу даже лучше покупной.

Вам потребуется:

  • Зернистая горчица – большая ложка;
  • Масло растительное;
  • Говядина – 1 кг;
  • Головка чеснока;
  • Одна морковка;
  • Сушеный базилик – чайная ложечка;
  • Щепоть сушеного тимьяна;
  • Соль – по вкусу;
  • Вода – стакан;
  • Горошинки душистого перца – 12-15 штук.

Готовка в рукаве

Инструкция приготовления:

  1. Мясо хорошо промоем, обрежем пленки, немного обсушим;
  2. С чесночной головки удалим всю шелуху, разделим на дольки;
  3. Вымоем морковь, почистим, порежем на небольшие полосочки;
  4. Делаем в говядине глубокие надрезы, которые нашпигуем морковными полосками и чесночными зубчиками;
  5. Возьмем небольшую миску, смешаем с душистым перчиком, солью, базиликом и тимьяном масло растительное, прибавим горчицу, все тщательно размешаем;
  6. Натрем мясо с каждой стороны этим ароматным составом и упакуем в рукав для запекания вместе с остатками маринада. Пусть маринуется часа 2-3;
  7. По истечении этого времени промаринованную говядину в рукаве выложим в мультиварку, выберем режим «Выпечка», выставим таймер на 40 минут. Не забываем залить воду;
  8. Далее меняем режим на «Тушение», и два часа готовим под крышкой.

Рецепт буженины из индейки для мультиварки

Буженина из мяса птицы

Это диетический вариант любимой мясной закуски, в котором используется нежное и мягкое филе птицы с минимальным количеством жира. Долгое маринование индейке не требуется, поэтому блюдо готовится на скорую руку.

Вам понадобится:

  • 100 г сушеных томатов;
  • Килограмм филе индейки;
  • 3 большие ложки масла растительного;
  • 4 чесночных зубчика;
  • Специи (паприка молотая, кориандр, перец), соль – по вкусу.

Обвязывание нитками и натирание специями

Как готовить:

  1. Мякоть птицы промываем и высушиваем при помощи бумажных салфеток. Затем делаем на куске проколы вилкой либо надрезы в нескольких местах;
  2. Порезанные маленькими кусочками томаты и чесночок помещаем в получившиеся отверстия;
  3. Перевязываем заготовку нитками. Объединяем специи, соль и растительное маслице, натираем данной смесью мясной рулет и помещаем в холодильник на час;
  4. Далее оборачиваем рулетик фольгой несколько раз, помещаем его в мультичашу, активируем программу «Выпечка» на полтора часа.

По окончании готовки удаляем нитки и фольгу, остужаем лакомство и нарезаем ломтиками перед подачей.

Мясное лакомство в медовой глазури, запеченное в фольге в мультиварке

Медовая корочка

После запекания с необычным «медовым» маринадом на свином кусочке образуется вкусная, аппетитная корочка.

Ингредиенты:

  • 80 г меда;
  • 50 мл соевого соуса;
  • 1 кг свиного ошейка;
  • 2 столовые ложки горчицы;
  • 30 мл оливкового масла;
  • Черный перчик, соль – на усмотрение.

Свинина под медовой глазурью

Этапы работы:

  1. Самостоятельно перевяжем шпагатом или нитками помытый и обсушенный ошеек, чтобы он приобрел компактный вид. Немного польем его маслом оливы, присыплем перцем и солью;
  2. В маленькой миске смешаем горчицу, мед и соевый соус. Натрем мясной кусок со всех сторон, прикроем пленкой, уберем в холодильную камеру часа на 2,5-3;
  3. Затем извлечем из холодильника, упакуем в фольгу, поместим в «умное устройство», включим программу «Выпечка» на 1,5 часа;
  4. Далее проводим такие же манипуляции, как в предыдущем рецепте.

Если у вас нет мультиварки, то вы можете ознакомиться со статьей, где описаны лучшие рецепты приготовления буженины без использования «умного гаджета».

Видео: Рецепт буженины для мультиварки

Кабачковая икра в мультиварке- блюдо на все времена

полезное лакомство

Кабачковая икра в мультиварке – один из легчайших способов приготовления овощной закуски, которая несёт огромную пользу человеческому организму при совсем маленькой калорийности — всего 37 ккал. Как приготовить кабачковую икру в мультиварке, вы узнаете из нашей подборки нескольких её вариантов с фото и подробными инструкциями.

Классический рецепт

Такой вариант этого кушанья можно брать за основу и изменять его уже по своему желанию. На 1 килограмм не очень больших цукини понадобятся:

  • 350 г томатов;
  • 1 большой стручок сладкого перца;
  • 150 г моркови;
  • 150 г лука;
  • 5 чесночных зубков;
  • 70 мл Олейны без резкого запаха;
  • соль, перчик черный свежемолотый, лаврушка.

в пюре

Описание пошагово:

  1. Лучок измельчаем, а морковь и перец режем небольшими кусочками. Томаты обдаём кипятком, избавляем от кожицы и разрезаем на маленькие кусочки.
  2. Цукини очищаем от кожуры, при помощи ложечки избавляем от семян и режем кубиками.
  3. В мультиварке устанавливаем режим выпечки. В её чашу вливаем Олейну и слегка обжариваем в ней лучок. Добавляем к нему морковь и тушим её 10 минут.
  4. Всыпаем все оставшиеся компоненты и специи. Присаливаем и хорошо смешиваем. Накрываем крышкой и готовим около двух часов в режиме тушения.
  5. За 30 минут до окончания убираем лавровый лист и всыпаем мелкорубленый чесночок.
  6. Готовой массе даём чуть-чуть охладиться. Затем блендером или мясорубкой перетираем всё в однородное пюре. Храним эту вкуснятину в холодильнике. По желанию можно посыпать мелкорезанной зеленью.

с яблоками

Закуска из цукини и яблок

Несмотря на довольно простой способ приготовления, это блюдо обладает интересным вкусом. Яблоко придаёт ему сладость, а молодые кабачки, в которых ещё даже не сформировалась семечка, делают его очень нежным. На их 500 г возьмите:

  • морковь – 250 г;
  • помидоры – 400 г;
  • яблочко зеленое сладкое – 1шт.;
  • лук – 100 г;
  • чесночных зубочка – 2 шт.;
  • красных сладких перцев – 2 шт.;
  • соль-1 ст. ложка;
  • Олейна без резкого запаха – 50 мл.

Схема приготовления:

  1. Все составляющие моем и обсушиваем. Нарезаем крупными кусочками и прокручиваем через мясорубку.
  2. Всё высыпаем в ёмкость электроприбора, присаливаем, вливаем Олейну и хорошо смешиваем. Выставляем необходимый режим для тушения на два часа. Через указанное время кушанье готово. Оно должно быть густоватым, без лишней жидкости.

с пастой

Закуска из кабачков без помидоров

Этот рецепт мы будем делать в скороварке. Его отличие в том, что вместо помидоров используется готовая паста, тем самым уменьшается время тепловой обработки. На 1 кг кабачка возьмите:

  • 30 г сахара;
  • 70 мл масла растительного;
  • 250 г лука;
  • 200 г морковки;
  • 70 г пасты томатной;
  • 1 ст. ложка без горки соли;
  • 4 чесночных зубка.

Инструкция пошагово:

  1. Овощи вымываем, чистим и рубим на не очень крупные кусочки. Внутрь ёмкости наливаем масло, всыпаем туда подготовленные компоненты, посыпаем сахаром, присаливаем и перемешиваем.
  2. Закрываем прибор, устанавливаем программу «жаркое» и временной промежуток 20 минут.
  3. Когда пройдёт положенное время, открываем крышку. Всё должно было сильно увариться. Берём  пасту и старательно смешиваем с компонентами.
  4. Снова плотно накрываем и держим минут пять на подогреве. Если консистенция получилась очень водянистой – то её нужно проварить ещё 3 минуты в режиме «каша».
  5. Чтобы сделать из тушёных продуктов однородное, нежное пюре мы используем блендер. Измельчаем остывшую смесь до однородности и убираем в холодильник на некоторое время.

запеченные овощи

Икра из запеченных овощей

Предварительное запекание ингредиентов позволяет избавиться от избытка жидкости, и блюдо получается более густым. Ещё одно из достоинств – использование совсем маленького количества жира. Чтобы её сделать, необходимы:

  • кабачок – 1кг;
  • перцы – 3 шт.;
  • томаты – 5 шт.;
  • чеснок – 2 зубка;
  • морковка – 2 шт.;
  • 1 ст. ложка масла оливок;
  • по 1 ч. ложке соли, паприки.

Подробная схема готовки:

  1. Промытые и сухие продукты режем крупными ломтиками и вылаживаем их в глубокую огнеупорную форму. Чуть поливаем маслицем и отправляем в духовой шкаф, где держим при температуре 180 градусов, пока они станут мягкими.
  2. Запеченные компоненты немножко охлаждаем, перетираем в пюре и выливаем в мультиварку. Присаливаем, добавляем паприку, хорошо перемешаем и тушим еще 20 минут. Вкусная, легкая и  полезная закуска готова.

консервация

Консервированная икра на зиму

Мультиварка — прекрасный помощник в консервировании. С её помощью без особых хлопот можно запастись этой вкуснятиной на зиму. Попробуйте этот совсем простой рецепт приготовления вкусности для долгого хранения. Количество необходимых ингредиентов:

  • 1 кг кабачков;
  • 70 мл Олейны;
  • 100 г пасты из томатов;
  • 250 г лучка;
  • 150 г морковки;
  • пол головки чесночка;
  • 30 г сахарного песка;
  • соль на вкус;
  • 15 г кислоты лимонной.


Описание процесса готовки:

  1. Чашу смазываем Олейной и ставим прогреваться на «выпечку».
  2. Очищенные овощи нарезаем и прокручиваем в мясорубке. Массу выливаем в электроприбор, выбираем программу «тушения» и временной промежуток 50 минут.
  3. Через положенный период добавляем остальные ингредиенты и снова тушим ещё такое же время. Готовую горячую массу насыпаем в стерилизованную тару, плотно закупориваем и размещаем вверх дном на ночь. Вкусную консервацию храним как обычно.

ассорти

 Ассорти из овощей

Если хотите заготовку на зиму сделать более насыщенной по вкусу, приготовьте её из кабачков и баклажанов. Для такого ассорти вам необходимо:

  • 4 цукини;
  • 6 баклажанов;
  • 8 луковиц;
  • 2 болгарских перца;
  • 4-6 помидоров;
  • 4 зубочка чеснока;
  • 150 мл масла растительного;
  • 30 мл уксуса.

Схема приготовления:

  1. Внутрь прибора вливаем масло и прогреваем его. Добавляем в него порезанный лучок и обжариваем до прозрачности на «выпечке».
  2. Баклажаны, цукини, помидоры и перцы разрезаем на кубики. Прибавляем их туда же и держим на «тушении» ровно час.
  3. Полученную смесь слегка охлаждаем и перетираем до пюреобразной консистенции с помощью блендера.
  4. Пюре перекладываем обратно и смешиваем с остальными ингредиентами. Готовим ещё столько же при тех же условиях.
  5. Горячую массу раскладываем в подготовленные банки, закупориваем и храним в прохладном, тёмном месте.

с грибами

Икра с грибами и кабачками

Выбирая рецепты кабачковой икры на зиму, не обделите вниманием этот довольно простой вариант. Благодаря грибам, ваше блюдо получается намного сытнее и имеет прекрасный аромат. На 2 килограмма цукини вам потребуется:

  • 4 моркови;
  • 800 г шампиньонов;
  • 4 луковицы;
  • 2 сладких перца;
  • 4 томата;
  • ½ ст. Олейны;
  • по 30 г сахарного песка и уксуса;
  • соль, перчик перемолотый черный на вкус;
  • 1 лимон.

просто
Процесс готовки пошагово:

  1.  В чаше на режиме «выпечка» хорошо разогреваем Олейну и обжариваем там грибы, порезанные не очень крупно. Вынимаем их и охлаждаем.
  2. Оставшиеся овощи режем, складываем в чащу и тушим в соответствующем режиме полтора часа.
  3. Остывшие продукты мельчим при помощи блендера до однородности и высыпаем обратно. Соединяем с остальными продуктами, выдавливаем лимонный сок, старательно перемешиваем и тушим ещё час.
  4. Горячую массу выкладываем в подготовленную посуду, закупориваем и оставляем на ночь вверх дном. Храним в прохладном, тёмном месте.

Надеемся, что предложенные нами рецепты кабачковой икры в мультиварке помогут вам приготовить вкусную и полезную закуску на стол и запастись ею впрок на зимние холодные вечера.

Видео: Икра из кабачков в мультиварке по ГОСТу

Йогурт в мультиварке– готовим любимый молочный десерт в «умном» устройстве

Популярная кисло-молочка

Многие люди регулярно включают в свой рацион питания такой кисломолочный продукт как йогурт. Особенно его любят маленькие детки, ведь он является не только полезным, но и вкусным. К сожалению, продукция, которой заполнены прилавки магазинов, все чаще вызывает сомнения из-за присутствия в ее составе различных дополнительных добавок, а натуральные кисломолочные изделия приобретать довольно затратно.

Именно поэтому многие хозяйки стали пробовать самостоятельно делать этот легкий десерт дома. Некоторое время назад этот процесс отнимал уйму времени. Но сейчас можно создать настоящий полезный йогурт в мультиварке и быть уверенными в его натуральности. Это мультифункциональное чудо техники легко справится с поставленной задачей, а вы сможете насладиться любимым молочным шедевром, сделанным в домашних условиях без всякой химии и сторонних компонентов.

Рассмотрим пошагово и с фото, как приготовить йогурт в мультиварке различных моделей, а также с использованием баночек и без них.

Советы перед приготовлением

Фруктово-ягодное буйство

  • Вся посуда обязательно должна быть простерилизована, чтобы избежать развития вредной микрофлоры;
  • Лучше отдать предпочтение магазинному молоку (в идеале – суперпастеризованному). Его уже не нужно будет кипятить в отличие от любого другого. Конечно, свежее домашнее молочко будет полезнее магазинного, но нужно быть уверенным в том, что оно ничем не разбавлено. Также рацион питания коровы напрямую влияет на вкус и качество продукта. Поэтому лучше выбирать проверенного продавца;
  • Готовый домашний йогурт в мультиварке по консистенции может получиться разным. Это зависит от жирности основы. Для приготовления обезжиренного йогуртика отлично подойдет молоко с содержанием жира 0,5-2,5%. При готовке для детишек можно использовать более жирное молочко – 2,5-3,2%;
  • При выборе закваски внимательно изучите ее состав. Чем больше в нее входит бактерий, тем полезнее получится готовое блюдо;
  • В качестве заквасочки можно применять получившийся домашний йогурт. Но не забывайте, что хранить его нужно не больше трех дней, даже в холоде;
  • При готовке можно пользоваться также программой «Мультиповар».

Йогуртные рецепты в мультварке

Теперь переходим к инструкциям приготовления. Для начала рассмотрим рецепт йогурта в мультиварке – обычный и со сливками. Данная схема подходит для всех моделей.

Базовый вариант

Готовый продукт

  1. В кастрюльке греем литр молочка до 40 градусов, подкладываем содержимое одного йогуртного стаканчика (желательно без добавок), перемешать до однородной консистенции;
  2. Полученную смесь в баночках, обтянутых пищевой пленочкой, поместить на дно мультиустройства, устеленное тканью;
  3. Заполнить чашу теплой водой (примерно 40 градусов) по плечики баночек, закрыть крышку гаджета и активировать режим «Подогрев» на 20 минуток, затем отключить устройство и оставить продукт на час, не открывая крышку;
  4. Снова еще раз повторить те же действия.

Со сливками

Украшение десерта

  1. Объединить по пол-литра молока и 11%-х сливок, добавить одну упаковочку йогурта и три больших ложки сахарка, хорошенько взбить;
  2. Заполнить чашу прибора теплой водичкой до нижней отметки;
  3. Распределить смесь по стаканчикам и погрузить их в устройство, прикрыть крышку, активировать «Подогрев» на 60 минуток;
  4. Отключить гаджет и оставить еще на пару часов, не открывая крышку;
  5. Полученный продукт поместить в холод.

Ванильный вариант

Фруктовая радость

  1. 600 мл молочка кипятим, подсыпаем две большие ложки сахарка и пакетик ванили, хорошенько размешиваем до полного растворения сыпучих ингредиентов;
  2. Добавляем три столовых ложки жиденькой закваски, снова перемешиваем;
  3. Распределяем смесь в баночки, помещаем их в чашу. Активируем «йогуртную» программу на 8 часочков;
  4. Перед подачей десерт необходимо охладить. Его можно украсить орешками, кокосовой стружкой, джемом.

Для модели «Поларис»

Поларис – одно из самых распространенных мультиустройств. Приготовить в нем любимый кисломолочный десерт очень просто.

  1. Заливаем в мультичашу два литра молочка и кипятим его;
  2. Далее остужаем и объединяем с закваской (один пакетик в сухом виде);
  3. Распределяем жидкость по стаканчикам, погружаем их в кастрюльку устройства, предварительно застеленную полотенцем. Ставим «йогуртный» режим на 6 часов;
  4. Получившийся продукт убираем в холодильник.

Фруктовый рецепт для модели «Редмонд»

Натурально и красиво

Редмонд – еще одна популярная фирма, производящая мультиварки. Рассмотрим инструкцию приготовления домашнего йогурта в данном агрегате.

  1. В миску объемом 2л помещаем 250 г натурального йогурта, подсыпаем одну маленькую ложечку пудры сахарной;
  2. Вымешиваем массу (не взбиваем) венчиком, аккуратно добавляя молоко;
  3. Промытые и почищенные фрукты (грамм 200-300) немного обсушиваем и нарезаем маленькими квадратиками;
  4. Выкладываем их в йогуртные емкости, заполняем ранее сделанной смесью, чуть размешиваем;
  5. Дно мультикастрюльки устилаем салфеточкой, выставляем наши баночки, прикрытые крышечками;
  6. Активируем программу «Мультиповар» с температурой 40 градусов на 10 часиков;
  7. Стаканчики с готовым продуктом перемещаем в холодильник. Также можно добавлять фрукты в полностью готовое изделие.

Приготовление йогурта в мультиварке без стаканчиков

Приготовление в мульти-агрегате

У многих хозяек отсутствуют специальные йогуртные емкости. Но это не беда. Любимое лакомство можно приготовить и без баночек, прямо в чаше агрегата. Рассмотрим несколько инструкций.

Рецепт с закваской Эвиталия

  1. Кипятим, затем остужаем до 40 градусов 2 литра молочка. Пенку нужно обязательно собрать;
  2. Смесь в остывшем виде заливаем в мультичашу. Немножко жидкости подливаем в стеклянный флакончик с заквасочкой и немного взбалтываем, затем добавляем его содержимое в емкость прибора;
  3. Запускаем «йогуртный» режим примерно на 7 часов. После этого десерт будет готов. Распределяем его в стеклянные стерильные емкости и храним в холодильнике.

Рецепт с «Активией»

  1. Литр кипяченого остывшего молока заливаем в мультикастрюлю, добавляем Активию (150 мл), все тщательно перемешиваем.
  2. Заквашиваем смесь на нужном режиме в течение 6 часочков, затем перед употреблением держим в холоде пару часов.

Варианты оформления

Вариант с заквасочкой «Простоквашино»

  1. В мультиварочной емкости объедините литр молочка, 100 мл «Простоквашинской» закваски (нужно хорошенько взболтать) и 100 г сахарочка.
  2. Все составляющие перемешайте до полного растворения сахара.
  3. Включайте программу «Йогурт» на 6 часов для жидкой консистенции, для более густой – на 8 часов.
  4. Готовое лакомство охладить в течение 2-3 часов.

Теперь вы знаете, как сделать йогурт в мультиварке. Это современное функциональное устройство поможет вам сэкономить время, а в конечном результате вы сможете полакомиться любимым кисломолочным чудом без химии.

Видео: Рецепт домашнего йогурта в мультиварке

Лагман в мультиварке – любимое блюдо просто и быстро

Простое и вкусное блюдо

Кухня народов средней Азии давно приобрела множество почитателей во всем мире. Все блюда являются очень питательными из-за содержания мяса, но в тоже время очень просты в приготовлении. Одним из таких кушаний является лагман. Он сочетает в себе овощи, нежное мясцо и ароматную специально сделанную лапшу.

Раньше его готовили кочевые племена, но в современной жизни ускорить процесс создания многих блюд помогает кухонная техника. Многие хозяйки делают лагман в мультиварке, который ничуть не уступает традиционному. Ингредиенты остаются те же, при этом вкус не меняется, а времени затрачивается меньше. Рассмотрим пошагово с фото, как приготовить лагман в мультиварке из нескольких видов мяса, а также как сделать специальную лапшу.

Лапша для лагмана

Лапша для лагмана

Это самый главный ингредиент, который отличает данное блюдо от других. Готовка не отличатся особой сложностью, главное наловчиться и научиться вытягивать лапшичку необходимого диаметра. Для приготовления необходимо:

  • 2 яйца;
  • Килограмм муки;
  • Водичка теплая – 400 мл;
  • Маслице подсолнечное – 200 мл;
  • Сода – половинка чайной ложечки;
  • Соль – одна большая ложка.

Тесто для лапши

Схема готовки следующая:

  1. В глубокой чашечке взбиваем яйца, присаливаем, подливаем воду и хорошенько перемешиваем;
  2. Из заранее просеянной муки замешиваем нежное мягкое тесто, оборачиваем его пищевой пленкой и оставляем отдыхать на час;
  3. Каждые 20 минут необходимо немножко мять тестовую массу, чтобы она принимала гладкое и эластичное состояние;
  4. В отдельной мисочке объединить 100 мл воды, маленькую ложечку соли и заявленное количество соды и перемешать до полного растворения;
  5. Чуть смочить полученным раствором руки и начать втирать его в тестовую массу, тщательно проминая ее, пока она не приобретет эластичность и не начнет тянуться;
  6. Сформировать из теста колбаску и разрезать ее на несколько частей равного размера. Чтобы было легче, лучше сделать несколько небольших колбасок;
  7. Смазать ладони подсолнечным маслицем и раскатать каждую заготовку в «змейку» толщиной примерно в полтора сантиметра. Переместить тесто на тарелку, промазанную растительным маслом, накрыть влажной тканью и подождать 20 минут;
  8. Далее необходимо вытянуть каждую змейку до длины 20-25 см и опять прикрыть тканью еще на 20 минут;
  9. Каждую заготовку нужно аккуратно растягивать и немного подкручивать, чтобы получалась тоненькая лапшичка, которую откладывают на доску, смазанную маслом растительным;
  10. Полученные заготовки отварить в кипящей воде в течение двух минут, выгрузить на дуршлаг и промазать маслицем, чтобы избежать склеивания.

Вытягивание лапши

Лагман по-узбекски в мультиварке

Узбекский лагман

Это блюдо готовится из говядины с большим обилием овощей, которые можно подбирать по своему вкусу. Сытное ароматное кушанье станет отличным обедом и поможет быстро утолить голод.

Для приготовления нужно:

Обжариваем мясо и добавляем лук

  • Говядинка – 400 г;
  • Лук, морковка, картофель, острый перец чили, помидоры – по 2 шт;
  • Лапша – полкилограмма;
  • Перчик болгарский и репа – по одной штуке;
  • Чесночок – 2 зубчика;
  • Стручковая фасоль – 100 г;
  • Сельдерей (веточки), укропчик, лук-джусай, петрушка – по пучочку;
  • Соль и перец по вкусу;
  • Масло подсолнечное.

Добавляем овощи

Теперь сам рецепт лагмана в мультиварке:

  1. Приготовить лапшу по вышеописанной инструкции, смазать маслицем и переложить в отдельную посуду. Можно использовать и любую другую магазинную лапшу или спагетти. Следите, чтобы продукт сильно не разваривался, иначе красота готового яства будет испорчена;
  2. С помидоров снять кожицу, предварительно обдав их кипятком, затем порезать маленькими кубиками;
  3. Болгарский перчик нашинковать соломкой, чеснок пропустить через чеснокодавку, фасоль порезать брусочками примерно по 3 см;
  4. Один перец чили меленько покрошить, а другой пока что оставить;
  5. Остальные овощи нарезать небольшими квадратиками;
  6. Чашу мультиварки немножко заполнить маслом, активировать режим «Жарка», добавить мяско, нарезанное тоненькими полосочками и обжарить, пока вся жидкость не исчезнет;
  7. Подложить лучок, прожарить до полупрозрачности;
  8. Выложить картошечку, репу, фасоль и чили и переключить устройство на программу «Тушение»;
  9. По прошествии 7-10 минут подложить помидорки, чесночок и оставшийся целый перчик чили;
  10. Еще через 2 минуты добавить сельдерей, поперчить и подсыпать перец болгарский;
  11. Через 3 минуты подлить небольшое количество водички, чтобы овощная смесь оказалась ей чуть покрыта;
  12. Еще через 10 минут доложить лук-джусай и присолить;
  13. Сменить программу на «Подогрев» и подождать еще 15 минут;
  14. Теперь формируем само блюдо. В глубокую посуду накладываем лапшичку, затем мясо с овощами сверху, заливаем бульончиком и щедро посыпаем зеленью укропа и петрушки. Вкусное ароматное яство готово.

Приготовление блюда

Крымско-татарский лагман в мультиварке

Это быстрое и простое кушанье можно готовить из говядины или баранины, но можно и сделать его из свинины, если вам позволяет религиозное мировоззрение. Нужны следующие продукты:

Крымско-татарский лагман

  • Мясо – 400 г;
  • Помидоры и картофель – по 3 штуки;
  • Болгарский перец и баклажан – по 2 шт;
  • Морковка – 150 г;
  • Редька черная – 100 г;
  • 3 зубчика чеснока;
  • Пучок петрушки;
  • Лапшичка – полкило;
  • Лаврушка;
  • Жир – 60 г (можно заменить на маслице подсолнечное);
  • Душица, соль и перец.

Помидоры можно поменять на 3 большие ложки томатной пасты.

Нарезка лука и чеснока

Рассмотрим рецепт лагмана в домашних условиях в мультиварке по крымско-татарски:

  1. Отваренную лапшичку поместить в глубокую тарелку;
  2. Мясцо порезать небольшими кусочками и обжарить его в мультиварке с небольшим количеством маслица в режиме «Жарка» до появления золотистого оттенка;
  3. Помидоры без кожицы перемолоть в блендере или потереть на терочке;
  4. Оставшиеся овощи порезать как удобно, загрузить в чашу и обжарить вместе с мяском;
  5. Добавить стаканчик воды и пюре из помидор или томатную пасту, поменять программу на «Тушение» и оставить на 15 минут;
  6. Измельчить чеснок и добавить к остальным ингредиентам, подсолить и подсыпать специи. Тушить еще в течение 15 минут, затем сменить решим на «Подогрев» и оставить на такое же время;
  7. Готовое кушанье распределить по тарелкам, полить ароматным бульончиком и украсить зеленью.

Мясо и готовое блюдо

Лагман в мультиварке с курицей

Это диетический вариант блюда, который готовится без растительного масла, с курицы снимается кожица. Кушанье получается низкокалорийным и подходит людям, которые тщательно следят за своим внешним видом и фигурой. Для приготовления четырех порций необходимо:

Лагман из курицы

  • Два куриных окорочка;
  • Половинка болгарского перца, лучок репчатый, картофель, морковка – по одной штуке;
  • Паста томатная – две большие ложки;
  • Соль, перчик молотый черный, лаврушка – по вкусу;
  • Вода – один стаканчик.

Курица и перец

Начинаем готовить:

  1. Лучше взять окорочка от целой курицы, потому что готовые обычно очень жирные и содержат много влаги. Снимаем с окорочков кожицу и режем на порционные куски. Затем выкладываем их в мультиварку и слегка обжариваем с обеих сторон. Масло не добавляем;
  2. Пусть наша курочка обжаривается, а мы в это время пока нарезаем морковку кубиками, а перчик и лучок в виде полуколец и подкладываем их к мясу;
  3. Чуть обжариваем вместе все составляющие;
  4. По вышеописанному рецепту делаем домашнюю лапшу и обжариваем ее на отдельной сухой сковородке до появления золотистого цвета;
  5. Присаливаем и перчим курочку и овощи, докладываем лаврушку и томатную пасту, подливаем стаканчик воды, активируем режим «Тушение» на полчаса и закрываем крышку прибора;
  6. Лапшу отвариваем, выкладываем на дуршлаг;
  7. Картофелину нарезаем маленькими кубиками, кладем его в мультиварку вместе с лапшой, хорошенько перемешиваем, снова закрываем крышку и продолжаем процесс тушения в течение получаса;
  8. Готовое кушанье раскладываем по тарелкам и посыпаем зеленью. Лагман с курицей готов.

Мясо и овощи заливаем водой и добавляем томатную пасту

Хоть он и отличается от классического варианта лагмана, но получается таким же вкусным и сытным. Приготовьте самостоятельно это азиатское яство, а мультиварка поможет вам ускорить и облегчить процесс.

Видео: Лагман в мультиварке: вкусно и быстро

Медовик в мультиварке– два лучших рецепта приготовления

медовик из мультиварки

Сегодня мы будем готовить торт медовик в мультиварке– кусочек радости, который способен поднять настроение и хозяевам застолья, и гостям. Это блюдо, с детства любимое многими, одно из самых основных десертов любого праздничного стола. Те, кто заявляет, что не любят его, наверное, просто-напросто не пробовали его в правильном исполнении. Дифирамбы меду можно петь до бесконечности, его добавляют в многие блюда, он вхож в состав запеканок, рыбных соусов, с ним делают консервацию.

Всего одна ложка этого удивительного лакомого и необычайно полезного продукта кардинально меняет ароматические и вкусовые качества домашней выпечки. Придавая ей красивый цвет и характерное только ей карамельное послевкусие. Основным и единственным недостатком этого блюда считается скорость его исчезновения из праздничного застолья.

Секреты вкусного медовика, приготовленного в мультиварке

Чтобы лакомство получилось действительно вкусным, нужен не только правильно выбранный рецепт приготовления, нужно особое внимание уделить продуктам, используемых в блюде:

  • Мед. Его нужно брать жидкой консистенции, чтобы тесто для коржей замешивалось легче. Густой или засахаренный нужно предварительно растопить, эту манипуляцию желательно делать не на огне, а водяной бане.
  • Сорт меда. Что касается сортности продукта, то для нежного медовика следует выбирать светлый мед. Темный характеризуется ярко выраженным вкусом и в тесте более заметен. Не рекомендуется использовать гречневый мед или с акации, они придадут медовику терпкости во вкусе.
  • Крем. Рецепт медовика в мультиварке, конечно же, предусматривает его использование. Для медового торта лучше выбирать сметанный крем. Благодаря ему коржики, пропитавшись, становятся воздушными и невероятно вкусными.
  • Сахар. Для густой пропитки, приготовленной в домашних условиях, используется сметана с высоким процентом жирности, а вместо сахарного песка можно использовать пудру. Тогда десерт получится сочный и пушистый. Если сметана будет нежирной, то между коржами, после того, как они пропитаются, останется совсем мало крема.
  • Сметана. Чтобы получилась вкусная и густая пропитка (крем), сметану перед использованием обязательно охлаждают. Так она быстрее и эффективнее собьется в пышную массу, как показано на фото. Совет! Вместо сметаны, а также совместно с нею, можно использовать сгущенное молоко или какао, кому как нравится.
  • Фрукты и варенье. Эти ингредиенты добавляются в рецепт согласно предписанию.
  • Разрыхлитель. Если вместо соды используется этот ингредиент, то он добавляется в самом конце замеса.

популярное лакомство

Пошаговый рецепт приготовления классического медовика в мультиварке

Торт медовый в мультиварке – упрощенный вариант приготовления традиционного классического, только с разницей в том, что никакой паровой бани здесь не понадобится. Не потребуется и раскатывать коржики– это экономит и время, и силы на приготовление десерта. Этот традиционный правильный пошаговый рецепт приготовления медовика предоставлен для тех, кто никогда его не пек, но очень хочет попробовать настоящий вкус медового торта. Процесс приготовления достаточно простой, его каждая желающая хозяйка сможет произвести самостоятельно. Ингредиенты – доступны и недорогостоящие, а самое главное – натуральные и полезные.

Для коржей понадобится:

  • 3 стакана пшеничной муки;
  • 2 куриных яичка;
  • Стакан сахарного песка;
  • Разрыхлитель- 1 маленькая ложка;
  • 3-4 большие ложечки меда.

Ингредиенты для пропитки и украшения:

  • Куриное яйцо;
  • 200 г кулинарного сливочного масла;
  • 1 большая ложечка жирной сметаны;
  • 3 большие ложки сахарной пудры (сахара);
  • Горсть грецких толченных орехов.

знаменитый медовик

Схема приготовления теста:

  1. Тесто на классический медовик готовится в ковше на очень медленном огне, в нем нужно немного растопить мед, всыпать разрыхлитель и, медленно помешивая греют до тех пор, пока масса не станет однородной по консистенции и не побелеет на цвет (превратится в светлую пену).
  2. В другой емкости венчиком для теста взбиваются сахар с яйцами до увеличения массы вдвое. Делать это лучше миксером на больших оборотах.
  3. В получившуюся массу добавляют мед с разрыхлителем и муку. Замешивают тесто до консистенции чуть погуще чем традиционное бисквитное.
  4. Чаша мультиварки смазывается растительным или сливочным маслом. Затем в нее вливается половина теста, вторую накрывают пергаментом и оплавляют на время в холодильник.
  5. В самой мультиварке устанавливают программу «Выпечка» и ставят в нее чашу с тестом примерно на 70 минут . Совет! Это время самое оптимальное для выпечки бисквитов в любых моделях.
  6. Однако спустя 60 минут нужно почаще заглядывать в нее, дабы не пропустить время готовности, поскольку мощность у каждой из мультиварок разная и время выпечки тоже. Готовность проверяют лучинкой.
  7. После выпечки первой порции, а получится должен пышный, ароматный и высокий медовый бисквит, отправляют в мультиварку вторую порцию теста. И приступают к приготовлению пропитки. Важный совет! Не нужно сразу из чаши доставать испеченный бисквит– пусть немножко остынет.
  8. После выпечки второй части теста можно разрезать на пластины. Их численность зависит от личных предпочтений, но как минимум 4 должно быть. То есть два коржа разрезаются на два слоя.

Важно! Коржи, сразу вытянутые из мультиварки очень мягкие на ощупь и пышные, но после остывания твердеют и немного «оседают» – это нормально и пугаться здесь не нужно. После пропитки они снова станут мягкими и пышными.

Приготовление пропитки:

  1. Готовка крема для медовика также осуществляется на паровой бане, вначале туда отправляется яйцо и сладкая пудра (сахар). Все хорошо взбивается (здесь лучше воспользоваться миксером).
  2. После того как сахар растворится и немного собьется, добавить сметану, продолжая все время сбивать взвесь.
  3. Снимают с водяной бани, оставляют остывать.
  4. Перед приготовлением крема нужно вынуть из холодильника сливочное масло, чтобы оно немного размякло. После того, как пропитка немного остыла, добавить в нее масло и снова взбивают массу примерно 8 минут времени до полного загустения.
  5. Крем готов и им можно перемазывать коржи. Каждый мажется в отдельности: сначала на нижний накладывается слой пропитки, дается время, чтобы она стекла, затем на нее ложится вторая пластинка и так далее.
  6. Следующий, завершающий этап– приготовление украшения для торта. Предлагаем очень простой рецепт, готовится он быстро, смотрится оригинально. Для этого понадобится блендер. В него отправляют обрезки от коржиков и грецкие орехи. Все тщательно измельчается. В результате должна получиться средняя крошка. Ею обмазывают боковины тортика и верхнюю часть. Тем, кто любит шоколад, можно его протереть на терке и присыпать сверху крошки.
  7. Медовик ставят в холодильник на 4 часа для пропитки.

аппетитная выпечка

Совет! Коржи, испеченные по схеме, которую мы только что пошагово рассмотрели, можно заготавливать впрок. Храниться они могут долго, а крем можно приготовить накануне торжества или прихода гостей. Это существенно экономит время и силы. Хранятся коржи, как обычное печенье, то есть при комнатной температуре, под чуточку приоткрытой крышкой (чтобы происходила циркуляция воздуха и медовые лепешки не отсырели).

Торт медовый «Улей»

Рассмотрим, как приготовить этот медовик в мультиварке пошагово, фото, как наглядное пособие прилагается. Пропорции даны на торт весом в 1 кг.

Торт "медовый улей"

Для коржей нужно запастись:

  • мукой пшеничной – 250 г;
  • куриным яйцом – 1 шт;
  • сахарным песком – 100 г;
  • сливочным маслом – 40 г;
  • содой – маленькая ложка;
  • медом – 60 г.

Для пропитки (крема) будут необходимы:

  • 400 г сметаны;
  • 150 г сливок 33%-ных;
  • Сгущенное молоко – 1 банка или 180 г;
  • 2 большие ложки меда.

Инструкция по приготовлению коржей следующая:

  1. Яйцо соединяются с сахаром, слегка взбивают.
  2. После добавляют: мед, соду и масло. Все тщательно перемешивают и ставят прогревать до преобразования массы в темно-золотистый цвет.
  3. Содержимое снимается с плиты, в него добавляется мука и вымешивается.
  4. Готовое тесто выпекают, как в предыдущем рецепте.

Схема приготовления крема:

  1. Смешивают вместе, в одной емкости: сметану, сгущенку, мед и сливки. Все тщательно взбивают миксером, чтобы получилась однородная пышная масса. Боковины торта можно оформить присыпкой из грецкого ореха и остатков коржей, а верх украсть фигурками пчел, приготовленных из ганаша и сотами из крема.
  2. Пчелиные фигурки: Готовится ганаш из шоколада (85 г), сливок (1/3 чашки) и меда (2 маленькие ложки). После остывания массы ее определяют в кондитерский мешок, из которого, выдавливая содержимое, формируют тело пчелы. Сначала голову, затем, не отрывая струю, тело. Глаза и полоски делаются из белого шоколада кондитерским шприцом. Из него же формируют крылышки (можно использовать в этих целях пластинки из миндаля).
  3. Готовим соты: Достичь эффекта сот поможет пузырчатая полиэтиленовая пленка. Ее используют для транспортировки бытовых приборов и тому подобных предметов.
    Смазывать пленку ничем не нужно. Чтобы на креме остался отпечаток пузырей в его часть (для оформления верха торта) добавляется желатин. Иначе добиться подобного отпечатка не получится – это очень важно помнить. Из общей массы крема отбирается часть для украшения и в нее добавляется растворенный и растопленный желатин. Пленкой с пузырьками нужно обвернуть верх торта, немного придавить и поставить минут на 20 в холодильник. За это время пропитка остынет, соты схватятся. После истечения указанного времени торт вынимают из холодильника, пленку убирают, на соты выкладывают пчел.

украшение медового улья

Советы хозяйкам

  • Жарочную чашу мультиварки смазывать лучше сливочным маслом, растительное будет впитываться в тесто и коржи могут прилипнуть к ее поверхности.
  • Выпекая бисквитные коржи, чашу желательно обвернуть изнутри пергаментной бумагой, так буде легче доставать испеченные коржи.
  • Если мультиварка не оснащена программой «Выпечка», то можно воспользоваться, предварительно включив опцию «Подогрев», режимом «Каша».

Все тонкости и хитрости приготовления вкусного и ароматного медовика в мультиварке рассмотрены. Надеемся, что, приготовив этот десерт самостоятельно и в домашних условиях, вы будете часто его печь, радуя себя и своих близких этим вкусным и полезным блюдом. Более того– это прекрасная возможность блеснуть перед родными и друзьями своими способностями, удивить гостей, приготовив им удивительно вкусный десерт, причем быстро, дешево и сердито. Потому готовьте, радуйте, удивляйте и поучайте заслуженную похвалу!

Видео: Рецепт вкусного медовика в мультиварке

Каши с тыквой в мультиварке, кашеварим-мультиварим с бахчевой «ягодой»

вкусный вариант завтрака

ногие помнят еще с детства вкус каши с тыквой. Нам готовили ее и бабушка, и мама. И чаще всего тыквенную кашу готовили с какой-либо крупой. Вообще эта бахчевая ягода использовалась в кулинарии еще в далекие времена, ее готовили в печи, на костре, но на сегодня самым современным кухонным прибором для готовки блюд является скороварка, или по-другому – мультиварка. Каша с тыквой в мультиварке выйдет очень вкусной и рассыпчатой, будь это рис или пшено. Так что, даже если вы неопытная хозяйка, но у вас имеется скороварка, вам не составит труда приготовить подобное блюдо в домашних условиях.

Сама по себе, тыква очень полезная ягода, в ней содержится множество витаминов- Е, А, С, D, F, PP, T, группы В. Благодаря большому наличию калия, этот продукт подходят людям с сердечными заболеваниями.

вкуснейший завтрак из мультиварки

Рецепты тыквенной каши для мультиварки

Прелесть современных мультиварок в том, что можно закинуть в нее все продукты и выставить необходимый по инструкции режим, а самим поваляться на диване и через определенной время наслаждаться великолепным молочным завтраком. Тыквенная каша в мультиварке готовится при маленьком нагреве, вследствие чего, любая крупа хорошо разваривается, а молоко не теряет своих полезных свойств.

рисовая каша с тыквой

Процесс приготовления не займет у вас много времени, вы кладете в чашу все ингредиенты и дальше отправляетесь заниматься личными вопросами. Кстати очень удобно использовать мультиварку для приготовления завтрака.

Готовится каша из тыквы в мультиварке с добавлением крупы. Конечно, все рецепты тыквенной каши для мультиварки мы предоставлять не будем, так как их безмерное множество, но вот самые вкусные и легкие в приготовлении рецепты, обязательно, поведаем.

Пшенная каша с тыквой в мультиварке

Каша с пшеном и тыквой в мультиварке заслуживает особого внимания, так, например, в Китае – пшено именуется «золотой» крупой. Пшенная крупа способна очищать организм от вредных веществ и токсинов. Помимо большого количества полезных микроэлементов, пшено содержит витамины В2 и В5. Пшенная крупа по праву именуется сердечной. Именно поэтому мы решили рассказать, как готовится пшенная каша с тыквой в мультиварке.

Что нам нужно:

  • Пшено – 100 гр.;
  • Молоко – 400 мл.;
  • Тыква тертая – 300 гр.;
  • Сливочное масло – 1 большая ложка;
  • Сахар, соль – по желанию.

тыквенная кашка в мультиварке

Процесс готовки пошагово:

  1. Тщательно вымойте пшено под проточной водой и удалите мусор, если такой имеется. Затем залейте крупу на несколько минут кипятком. Это делается для того, чтобы вся горечь из зерна вышла.
  2. Тыковку натрите на крупной терочке или просто мелко порежьте.
  3. Все ингредиенты уложите в чашу вашей пароварки, кроме сливочного масла. По желанию положите сахар и соль.
  4. Выставите режим «Гречневая каша» или, на вашей скороварке может быть какой-то похожий режим.
  5. По истечении указанного в инструкции времени, прибор просигналит, в готовое блюдо положите немножко сливочного масла и можно блюдо подавать к столу.

Кукурузная каша с тыквой в мультиварке

И еще нам хотелось бы вам рассказать, как готовится кукурузная каша с тыквой в мультиварке. Кукурузная считается самой стройной из всех существующих круп. Калорийность кукурузной крупы небольшая, всего 86 ккал на 100 грамм, при этом она благоприятно влияет на обмен веществ. В ней большое количество клетчатки, а она способна очищать организм от шлаков и токсинов, нормализуя работу кишечника. Предлагаем вам пошаговую схему с фото как готовится кукурузная каша с тыквой в мультиварке.

Нам необходимо:

  • Кукурузная крупа – 100 гр.;
  • Молоко свежее – 250 мл.;
  • Тыква – 300 гр.;
  • Масло сливочное – 1 большая ложка;
  • Специи и сахар – по желанию.

спелая тыква и блюдо из нее

Подробная инструкция приготовления:

  1. Тщательно вымойте крупу под водой и удалите мусор и камешки.
  2. Нарежьте тыковку на мелкие кусочки и выложите ее на дно чащи, сверху положите кукурузную крупу, налейте молока.
  3. Добавьте соль и сахар по вкусу. Вместо сахара можно добавить цветочный мед.
  4. Установите режим «Молочная каша». Практически у всех этих приборов есть такой режим для приготовления. Обычно время приготовления не превышает 30 минут.
  5. После того, как прибор издаст сигнал, оставьте крупу немного потомиться, а через 15 минут выложите в тарелку со сливочным маслом. Кашку можно подавать к столу.

С тыквой готовятся не только пшено и кукуруза, но и рис, овсянка, перловка и много других распространённых круп. Если вы захотите как-то разнообразить свое блюдо, то можно добавить курагу, чернослив, творог, мак, изюм, орехи, фрукты и ягоды.

процесс варки

Каша с тыквой в мультиварке – это настоящий полезный и питательный завтрак, а, как видите, приготовить себе самостоятельно полезный завтрак способен даже школьник. Наверно, не все дети любят эту бахчевую ягоду, а уж тем более блюда с ней, а зря. Стоит включить эти рецепты в рационы и взрослым, и маленьким детям. Поэтому приготовьте тыквенную кашку так, что он нее нельзя было отказаться.

Видео: Тыквенная каша с рисом в мультиварке

Рецепты капусты с мясом в мультиварке

красивое блюдо на столе

Тушеная капуста с мясом– блюдо знакомое нам с детства. При изготовлении его наши мамы использовали различное мясное филе: это могла быть курятина, свинина, говядина, а кто-то добавляет копчености. В отличие от варенной капусты, тушеная отличается великолепным ароматом и специфическим вкусом, тем более, если добавить в блюдо различные пряности и приправы.

Раньше ее готовили в казанках, кастрюлях или сковородках, но сегодня есть возможность приготовить ее еще и в мультиварке. Давайте рассмотрим, как приготовить капусту с мясом в мультиварке самостоятельно.

Тушеная капуста с мясом в мультиварке

Капуста тушеная с мясом– блюдо дешевое и при этом очень вкусное и полезное. Для его приготовления необходимо подготовить:

  • Наш главный овощ – 1 кочан (по весу приблизительно 1 кг);
  • Морковь – 1 штучку;
  • Одну небольшую луковицу;
  • Свинину, говядину или курицу – 0,7 килограмм (в нашем случае это говядина);
  • Растительное масло – 3 большие ложки;
  • Соль – 1 столовая ложка;
  • Горячую воду – 1 стакан.

Инструкция готовки в домашних условиях

Подготовьте, пожалуйста, продукты. Мясо должно быть размороженным и помытым, а морковь и лук очищенным.

  1. В первую очередь режем лук.
  2. Налить в «чудопечку» растительное масло и бросить в нее нарезанные кубики лука. Ставьте режим «Жарка», и выставьте время готовки на 10 минут.
  3. Следующим нашим шагом будет подготовка моркови, ее надо потереть на терке и после сигнала добавить к луку, при этом не забываем все перемешать. Время обжаривания 10 минут на той же программе «Жарке».
  4. Пока морковь и лук жарятся, Вам необходимо порубить говядину небольшими кусочками.
  5. По окончании процесса обжарки выкладываем в мультиварку порезанное мясо, которое будем тушить десять минут в режиме «Жарки». Крышка вашего «девайса» должна быть закрыта.
  6. Шинкуем капусту. Добавляем ее к обжаренным луку, морковке и говядине. Опять все перемешиваем.
  7. Пришло время посолить наше блюдо и добавить в него различные специи и горячую воду. Все продукты тщательно мешаем, захлопываем крышку и выставляем программу «Тушение» на 2 часа.

После окончания программы мясо тушеное с капустой в мультиварке готово.

тарелка с блюдом

Тушим капусту с мясом в мультиварке в режиме «Выпечка»

Рецепт, который представлен ниже вашему вниманию, не стандартен. Он отличается от других, режимом приготовления. Т.е. все процессы тушения в нем будут проходить в режиме «Выпечка».

Вам необходимо подготовить такие ингредиенты:

  • 0,5 килограмма мясного филе;
  • Один кочан нашего главного ингредиента или 1 килограмм;
  • Крупную луковицу;
  • Крупную морковку;
  • Помидоры, томат или томатную пасту;
  • ½ стакана воды;
  • Соль и специи по вкусу;
  • Подсолнечное масло.

Пошаговая схема приготовления

  1. Для начала необходимо подготовить продукты. В первую очередь, моем мясо и режем его на кусочки.
  2. Теперь его нужно обжарить в мультиварке. Наливаем немного подсолнечного масла и добавляем к нему мясо. Обжарка у нас будет проходить в режиме мультиварки «Выпечка» в течение получаса.
  3. После чего режем лук, морковку и шинкуем капусту. Это лучше сделать заранее, но можно сделать и по ходу приготовления.
  4. К уже обжаренному мясу бросаем порезанный лук и морковь, которые будем тушить 10-15 минут, не изменяя режим. На этом этапе Вы можете добавить томаты в свежем виде либо в виде томатного соуса (пасты).
  5. По истечении времени отправляем в мультиварку нашинкованную капусту. Все продукты перемешиваем, добавляем по вкусу соль, перец, пряности.
  6. На последнем этапе приготовления по данному рецепту добавляем воду, закрываем мультиварку крышкой и выбираем программу «выпечка». Тушим мясо с капустой в мультиварке еще 40 минут.
  7. В течение тушения, продукты в мультиварке необходимо будет несколько раз помешать.
  8. Как только ваш девайс просигналит об окончании процесса, ваше блюдо готово.

Потушить мясо с капустой в мультиварке можно и в другом режиме, при этом воду мы не используем. Все процессы по обжарке, также проводим в программе «Выпечка», а уже после добавления капусты, тушим блюдо в два этапа. Сначала выбираем режим «Тушения» и тушим в течение одно часа, а вот на втором этапе выбираем режим «Плов», и оставляем томиться еще 25 минут. Капуста с мясом в мультиварке готова.

сервировка тушенного блюда

Капуста с картошкой и мясом в мультиварке

Капуста и картофель – универсальные продукты, которые есть на прилавках наших магазинов круглогодично, что придает им такую популярность. Если мы соединим эти два продукта в одном рецепте, да еще добавим свинину или говядину, то получим сытное, дешевое блюдо, а самое главное очень вкусное.  Для того чтобы приготовить его самостоятельно, Вам понадобятся следующие продукты:

  • 1 кочан главного овоща;
  • 1 морковка;
  • 3 небольшие луковицы;
  • 5 зубчиков чеснока;
  • 0,5 килограмма свинины (можно мякоть, можно лопатку);
  • 7 средних картофелин, примерно 1 килограмм;
  • 3 большие ложки томатной пасты;
  • Подсолнечное масло;
  • Вода;
  • Соль и пряности по вкусу.

Приготовление любого рецепта начинается с подготовки всех продуктов. Мясо должно быть обязательно разморожено, если оно было у Вас в морозилке и помыто. Овощи также помыты и почищены. После того, как продукты подготовлены, займемся кулинарным процессом.

аппетитное блюдо

  1. В «чудопечку» добавляем немного подсолнечного масла и выкладываем порезанное мясо. Выбираем для обжарки режим «Выпекание». Обжаривать мясо необходимо в течение 20 минут.
  2. В это время режем лук и трем морковку на крупной терке.
  3. После окончания времени обжарки, добавляем к мясу подготовленные нами продукты (лук и морковку), все перемешиваем и оставляем еще обжариваться на 20 минут в режиме «Выпечка».
  4. В это время нарезаем чеснок, картошку (кубиками) и шинкуем капусту.
  5. По истечении времени обжарки добавляем томатную пасту и все ранее подготовленные продукты: чеснок, картошку, капусту. Все тщательно перемешиваем.
  6. Теперь все надо посолить, приправить специями и залить водой. Воды необходимо добавить в таком количестве, чтобы половина нашего будущего блюда была в воде. Опять перемешиваем и выставляем программу «Выпекание», но уже на 50 минут.
  7. Через 50 минут готовки мультиварка «пропиликает» об окончании выполнения программы, а значит Ваше блюдо капуста с картошкой и мясом в мультиварке готово.

Видео: Приготовление капусты со свининой в мультиварке

Капуста с мясом в мультиварке- сытно и быстро

тушеные овощи

У каждой хозяйки в арсенале должна быть пара-тройка простейших рецептов, которые она будет использовать, если времени на готовку или настроения совсем нет, а сытный ужин «наколдовать» необходимо. Одним из таких рецептов является капуста с мясом в мультиварке. Питательно, вкусно, без «заморочек»…В общем, сегодня мы тушим капусту с мясом в мультиварке! Доставайте ваши чудо-кастрюльки!

Готовим капусту с мясом в мультиварке

Приготовить мясо с капустой в мультиварке можно буквально за 20 минут вашего присутствия на кухне, весь остальной процесс, хотя он и не быстрый, проделает ваша кухонная помощница. Основной белокочанный ингредиент- лучше брать молодого урожая, но если на дворе уже не весна, подойдет и более плотный, поздний овощ, правда тушить его нужно немножечко дольше.

вкусное блюдо

Мясо в блюдо можно добавлять любое: курицу, свинину, телятину, меняя время приготовления, ведь курице его нужно намного меньше, чем телятине, ну а схема будет одна и та же. Можно даже пустить в ход сосиски или ветчину, а также добавлять и другие овощи. Популярна также капуста с картошкой и мясом в мультиварке, а в период поста- дуэт с грибами. Давайте узнаем быстрый рецепт капусты с мясом в мультиварке с фото.

Необходимые продукты для блюда

Рецепт капусты с мясом в мультиварке начинается с перемещения продуктов из холодильника на стол. Нам потребуется:

  • Белокочанный овощ- килограмма полтора.
  • Свинина- 300г.
  • Луковица крупная или пара небольших.
  • Томатная паста- 1 столовая ложка. Этот компонент можно заменить кетчупом или приготовить пюре из свежих помидоров, предварительно бланшировав их. Некоторые хозяйки и вовсе не добавляют помидорную составляющую, но с ней блюдо будет иметь деликатную кислинку, так что рекомендуем все-таки ее включить.
  • 2 средних моркови.
  • 3 столовых ложки растительного масла.
  • Традиционные для блюда специи: соль, перец горошком черный и лавровый лист.

необходимые продукты

Пошаговый процесс приготовления блюда

Потушить мясо с капустой в мультиварке самостоятельно сможет каждая, даже та хозяйка, которая только начинает постигать кулинарное искусство. А пошаговая инструкция поможет в этом:

  1. Начинаем с подготовки овощей: все моем, чистим и начинаем нарезать.
  2. Морковку натрем на крупной терке.
  3. Капусту нашинкуем. Можно воспользоваться овощерезкой, тогда стружка будет тоненькой.
  4. Лучок режем кубиками.
  5. Свинину нарезаем небольшими кубиками.
  6. Все, самое сложное проделано, включаем мультиварку.
  7. Сначала выставим режим «Жарка», нальем в чашу масло и забросим в нее кусочки свинины, предварительно посолив их.
  8. Периодически помешивая, жарим его минут 15.
  9. После чего добавляем к уже подрумянившейся свинине лучок и морковку, еще буквально 3 минутки пожарим и выключим режим «Жарка», сменив его на «Тушение».
  10. Добавляем посоленную капустную стружку. Если у вас «старый» поздний качан, нужно немножко помять стружку руками, чтобы она пустила сок. С молодыми нежно-зелеными листочками никаких манипуляций не проделываем, просто солим и забрасываем в чашу.
  11. Добавляем томатную пасту, лаврушку и горошки перца, все размешиваем и закрываем крышку нашей мультифункциональной помощницы.
  12. Время готовки теперь зависит от «возраста» главного компонента, молодую тушим минут 25-30, старой может потребоваться на 10-15 минут дольше. Нужно будет попробовать!

нарезанные компоненты

Вот так легко тушеная капуста с мясом в мультиварке готовится в домашних условиях. Если вы захотите добавить, например, картошку, стручковую фасоль, зеленый горошек или другие овощи в мясо тушеное с капустой в мультиварке, отправляйте их в общий котел синхронно с капустной стружкой. Удачных вам кулинарных открытий!

Видео: Как тушить капусту с мясом в мультиварке

Гуляш из свинины в мультварке

гуляш и макароны на блюде

Такое вкусное блюдо как гуляш, нам подарила Венгерская кухня и правильное название ему «Гуйяш». Готовится «гуйяш»из говядины, но мы видоизменили блюдо, заменив говядину, на более мягкое мясо, мясо свиньи, курицы и других «съедобных животных». Сегодня мы хотим вам рассказать как приготовить гуляш из свинины в мультиварке.

Приготовление свиного гуляша в мультиварке

изображение ингредиентов

Мультиварка несомненно удобная вещь, независимо какой она марки- Поларис, Скарлет или Редмонд. Для многих кухарок она стала верной подружкой в готовке блюд, как хорошо когда ты просто закинул ингредиенты в кастрюльку, кликнул на пару кнопок и готовка началась. Не надо стоять и помешивать, переживать, что подгорит или еще чего. Приготовить гуляш из свинины в мультиварке очень легко, процесс приготовления не освоит только ленивый. Для начала мы расскажем о необходимом наборе продуктов на приготовление, а потом вам будет дана подробная инструкция действий.

нарезанное кубиками мясо

  • 1 кг свинины, возьмите только мякоть, никаких костей в этом блюде быть не должно.
  • Вода 1,5 литра.
  • 350 гр. картофеля.
  • 2 головки репчатого лука.
  • 2 морковки.
  • болгарский перец- 2 шт. зеленого цвета и 4 шт. красного.
  • 5 помидорин.
  • 100 гр. томатной пасты.
  • 180 гр. подсолнечного масла.
  • Головка чеснока.
  • Приправы по своему усмотрению.

мясо, лук и морковь

Готовим свиной гуляш пошагово

Сейчас мы поэтапно распишем каждое действие к тому, как самостоятельно готовится гуляш из свинины с подливкой в мультиварке  в домашних условиях.

Действуйте так, как указывает наша схема:

  1. Включаем мультиварку и наливаем в ее чашу все растительное масло, включаем режим «Поддержание тепла», это нужно для разогрева масла. Начинаем резать свиную мякоть, режем на аккуратные кубы. Бросаем мясные кубики в масло и включаем режим «Жарка».
  2. Вымойте луковицы и морковь и нарубите их не слишком крупно, но и не мельчите. Бросьте луково-морковную смесь к мясу. Почистите чеснок и отправьте его так же в кастрюлю с мясом.
  3. Моем и режем томаты, отправляем их измельчаться в блендер, у вас получится свежее томатное пюре. Отправляйте пюре в мультиварку. Тоже самое проделайте и с томатной пастой.
  4. Пришло время добавления воды, вода должна быть горячей, так что заранее нагрейте чайник. Выливаем всю воду. Осталось добавить предпоследний ингредиент.
  5. Предпоследнем идет картофель, моем его и режем кубами, но не слишком крупными. Отправляем картофельные кубы в чашу мультиварки, закрываем крышку. Теперь необходимо сменить режим на «Тушение» и выждать приготовление длиной в час.
  6. Час прошел, промываем все болгарские перцы, вынимаем семена, еще раз моем и режем на квадратики. Перечные квадраты необходимо закинуть в наше «мясное варево». Так же приправьте гуляш специями и солью по своему вкусу. Закрываем крышку и ждем еще 30 минут.

Лучшие рецепты приготовления гуляша из свинины вы найдете в этой статье.

гуляш из свинины в мультиварке

Пол часа истекли, вы можете вынимать чашу из мультиварки и раскладывать свой гуляш с подливкой на блюдо, где уже уложен гарнир- картофельное пюре, макароны или сваренная гречка. Сегодня мы с вами освоили практически Венгерский рецепт приготовления гуляша из свинины в мультиварке, заменив мясо говядины на свиное. Вы можете конечно прибегнуть к классическому рецепту, право экспериментировать остается за вами, наши кулинары! Обратите внимание на наше верхнее фото, которое прекрасно демонстрирует как вкусное блюдо может украсить вашу обеденную или вечернюю трапезу.

Видео: гуляш из свинины в мультиварке

Капустняк в мультиварке: готовим вкусную кашу-щи

готовый капустняк на столе

Сегодня мы поговорим с вами о таком ароматном и вкусном первом блюде, как капустняк, приготовленное в мультиварке. Только не надо думать, что мы предлагаем вам еще один скучный вариант просто борща или супа. Капустняк- это капустняк, некоторые называют его каша- щи. Пришел к нам, как его еще называют- капустник, то ли из Украины, то ли из Польши. Многие повара до сих пор спорят о родине этого блюда. Однако откуда бы он ни был, он не похож на своих жидких собратьев. Давай разберемся как приготовить капустняк в мультиварке.

Готовим капустняк в мультиварке

Капустняк, капустник, капустница, каша- щи, как его не называйте, но готовиться он должен только с квашеной капустой, никаких свежих листьев, а иначе вы приготовите обычный борщ! Ну перейдем к готовке!

необходимые для готовки продукты

Необходимые ингредиенты

Перед тем как вы начнете осваивать рецепт капустняка вы должны приготовить все необходимые продукты, итак, вам понадобятся:

  • От 300 до 500 грамм квашеной капусты, количество соленья зависит от объема чаши в вашем девайсе.
  • Полкило свинины или говядины, если вы любите блюдо попостнее.
  • Небольшой брусочек сальца для аромата.
  • 4 средних по размеру картофелины.
  • Головка репчатого лука.
  • Одна небольшая морковь.
  • 70-80 грамм пшенки.
  • 150 грамм томата.
  • 50 грамм подсолнечного масла.
  • Соль, перец, зелень,чеснок, лавровый лист- все эти приправы добавляются по вкусу.
  • Полтора- два литра не жирного бульона или простой кипяченой воды.

залитое водой пшено

Процесс приготовления капустняка в мультиварке

Капустняк с пшеном в мультиварке готовится по следующей схеме:

  1. Хорошенько промойте пшенку и залейте ее водой, чтобы та набухла немного.
  2. Очистите луковицу и морковку от кожуры, помойте и нашинкуйте их на обычную суповую зажарку.
  3. В чашу своей чудо- кастрюльки вылейте все масло и туда же положите лук и морковь, теперь выставите на мультиварке режим «Жарка» и обжарьте свои овощи в течении 10 минут.
  4. Помытое мяско свинины (говядины) нарезают небольшими кубами.
  5. Вытащите капусту из рассола и сполосните ее слегка в холодной воде, чтобы ушли излишки соли. Дайте воде стечь, определив капусту в сито.
  6. Кубиками режем очищенные картофелины.
  7. Пришло время добавить к обжаренной зажарке томат, эту смесь необходимо потушить минут пять.
  8. Укладываем в чашу мультиварки капусту, разбухшее пшено и порезанный картофель.
  9. Добавляем в чащу мясные кубики, приливаем бульон или кипяченую воду.
  10. Все хорошенько перемешивается, крышка закрывается и на вашем девайсе выставляется режим «Суп» или «Тушение», режим зависит от вашей модели девайса.

ингредиенты в чаше мультиварки

Готовится наш капустняк в мультиварке целый час, но за минут 10 до окончания варки, добавьте в блюдо все необходимые приправы исходя из своих предпочтений. Прошел час, ваш капустняк готов. Вы можете расфасовывать это наваристое первое блюдо по тарелкам, украшать сверху  маленькими ломтиками ароматного сала и с удовольствием есть!

У нас есть статья, о том как приготовить суп капустняк по классическому рецепту.

Видео: приготовление капустняка в мультиварке

Куриные тефтели в мультиварке? Elementare!

мясные шарики с зеленью

Сегодня мы представим вам во всей красе наш рецепт, как приготовить куриные тефтели в мультиварке. У вас два варианта развития кулинарного сюжета. Первый заключается в покупке уже готового куриного фарша в ближайшем мясном гастрономе. В этом случае тефтели из курицы в мультиварке приготовятся вами еще быстрей. Те повара, которые не боятся трудностей, выбирают второй вариант- это приготовление куриного фарша своими руками. Какую бы вы вариацию готовки не выбрали, все равно ваше второе блюдо будет аппетитным!

Готовим тефтели из куриного фарша в мультиварке

необходимые ингредиенты

О том, как приготовить тефтели в сливочном соусе, читайте тут.

Перед тем как вы начнете самостоятельно осваивать рецепт куриных тефтелей, готовящихся в мультиварке, ознакомьтесь с простым списком необходимых компонентов.

Ингредиенты для готовки

  • Куриная грудка, или окорочка-  500 грамм.
  • Яйцо– 1 штука.
  • Лук– 1 головка.
  • Мука– 3 больших ложки.
  • Сметана– пол стакана.
  • Бульон– 200 грамм.
  • Чеснок — 4 зубка.
  • Зелень, специи.
  • Рафинированное растительное масло.

все ингредиенты в миске

Приготовление блюда

Теперь можно перейти к тому, как готовятся тефтели из курицы в мультиварке:

  1. Для начала нужно приготовить фарш. Филе или окорочка моют, сушат и пропускают через мясорубку. Туда же отправляют и очищенную луковицу. Если вы выбрали готовый фарш вам остается мелко нарубить головку лука и отправить в мясную заготовку.
  2.  Чеснок очищают и измельчают, можно это сделать при помощи пресса или все той же мясорубки. Делят на две части: одну часть добавляют в фарш, а вторую пока откладывают в сторону.
  3. Свежую зелень- это петрушка, укроп тщательно промывают в проточной воде, сушат, затем мелко нарезают и добавляют к фаршу.
  4. Чтобы тефтели были сочнее, добавляют одно сырое яйцо.
  5. Высыпают немного муки (2 -3 ложки), добавляют специи и соль по вкусу, а затем все хорошо перемешивают. Фарш готов.
  6. Чашу чудо-кастрюли смазывают маслом и начинают складывать в нее предварительно сформированные мясные шарики. Потом на режиме «Жарка» обжаривают, регулярно переворачивая со всех сторон, формируя золотистый шарик.
  7.  Готовим подливку. Сметану смешивают с отложенной на время частью перемолотого чеснока, солят по вкусу, добавляют специи. В полученную массу выливают приготовленный заранее стакан бульона и еще раз перемешивают.
  8. Вот практически и весь рецепт куриных тефтелей. Остается вылить сверху на мясные шарики заливку из сметаны и приправ, а потом включить режим «Тушение» на панели мультиварки.

шарики из филе в чаше

Время приготовления этого блюда в мультиварке 50- 60 минут. Ешьте с удовольствием!

Видео: куриные тефтели с подливкой в мультиварке

Уха из семги в мультиварке: быстрый рыбный суп

нежный суп из красного рыбного филе семги

Уха из семги, приготовленная в мультиварке- это наш сегодняшний рецепт. Суп из семги понравится даже детям, ведь у этой рыбы нет особого рыбного запаха, который немного отталкивает маленьких любителей покушать. А запас полезных веществ в красном филе припишет еще пару плюсов этому блюду. В семге содержится жирная, полиненасыщенная кислота Омега 3, витамины В12, РР, D и A и много еще чего полезного. Ну хватит о пользе, перейдем к тому, как происходит приготовление ухи из семги в мультиварке. Ваш девайс может быть абсолютно любой марки- Редмонд, Поларис, Скарлет, неважно, качество блюда от марки не меняется.

Готовим рыбный суп из филе семги в мультиварке

Вам может быть интересно, как приготовить финскую уху со сливками. Читайте в нашей статье.

нужные для приготовления ингредиенты

Ингредиенты для блюда

Вам понадобится небольшой кулинарный набор компонентов:

  • Рыба вам понадобится целиком, достаточно одной нормальной по размерам семги.
  • Картофель, количество клубней регулируется от того, какую густоту первого блюда вы предпочитаете. Возможно это 2-3 клубня.
  • Белый репчатый лук, лучше выбрать «особь» покрупней.
  • Средняя по габаритам морковка.
  • Полтора литра холодной фильтрованной воды.
  • Четыре горошины черного душистого перчика.
  • Пол листа лаврушки.
  • Маленький пучок зелени- петрушка+укроп.
  • Соль, ее вы добавляете в суп по своему вкусу.


все ингредиенты в чаше

Приготовление супа из филе семги

Процесс готовки этого рыбного блюда не будет для вас слишком обременительным, просто следуйте схеме:

  1. Рыба для приготовления может быть порезанной на кусочки или уложена в чашу мультиварки целиком.
  2. Предварительно очищенные и помытые клубни картофеля, нарезаем кубиками привычного вам размера. Отметим факт того, что мелкие кусочки дают не такой вкус блюду как куски большего размера.
  3. Морковку вы можете порезать как соломкой, так и кругляшами.
  4. Меленько крошим лук.
  5. К рыбе плюсуем нарезанную картошку, морковь и лук. После, помещаем все наши специи, а именно соль, горошки перца и пол лаврового листка.
  6. Теперь будущая уха заливается холодной, фильтрованной водой.
  7. Закрываем крышку и выставляем режим «Суп»- это по времени менее 40 минут готовки, но так как рыба варится быстро, следите за состоянием готовности филе уже после 20 минут.
  8. Суп оставляем в полном одиночестве, возвращаемся к нему всего за пять минут до окончания варки и бросаем в уху мелко порезанную зелень петрушки и укроп.
  9. Когда таймер вашей «чудо-кастрюльки» будет на нуле, не надо сразу отключать девайс из розетки, оставьте варево настояться на режиме сохранения температуры минут так на 10. Это сделает ваше свежесваренное первое блюдо будет еще вкусней!

готовая уха в тарелке

Вот и все, теперь вы самостоятельно осваиваете этот простой и вкусный рецепт быстрой и нежной ухи и радуете свою семью ароматным супом!

Видео: приготовление супа из филе семги в мультиварке