Картофель по-деревенски в мультиварке получается очень мягким и нежным внутри и с красивой аппетитной корочкой снаружи, будто он тушился в русской печи. Следовательно, такая картошечка сохранит все свои полезные свойства и станет замечательным самостоятельным кушаньем или же отлично дополнит мясные и рыбные блюда.

Как правило, с ней сочетают, например:

горчицу, сметану, майонез или другие соусы;

зелень;

сало;

овощи;

хрен;

шампиньоны или лесные грибы;

сыр твердый.

Вдобавок к этому, к ней хорошо подходят различные специи. К примеру:

паприка;

куркума;

майоран;

тимьян;

чабер;

черный молотый перец.

Обратите внимание! Как известно, все мультиварки имеют разную мощность, поэтому в рецептах указано примерное время готовки. Именно по этой причине необходимо будет самостоятельно корректировать таймер и программу, так как в одном и том же режиме один гаджет может нагреваться до необходимой температуры быстрее или, наоборот, медленнее, по сравнению с другим.

О том, как приготовить картофель по-деревенски в духовке, на сковороде, в микроволновке, читайте здесь.

Несколько советов перед началом готовки

Особенно актуально брать молодой картофель. В этом случае блюдо получится более сочным и вкусным. Тем не менее, если вы взяли старые клубни, обязательно удалите с них кожуру.

Как правило, быстро отмыть картофелины от загрязнений можно при помощи губки для посуды или небольшой щеточки.

Вымытый овощ хорошенько просушите полотенцем. В результате во время приготовления он приобретет аппетитный румянец.

Картофель по-деревенски в мультиварке: классический рецепт

По факту, данное кушанье является одним из самых популярных гарниров. В Америке оно имеет свое название – картофель Айдахо, а процесс его приготовления практически не отличается от деревенского варианта. В любом случае, это блюдо очень просто сделать дома.

Для этого понадобится:

800 г клубней картофеля;

3 ст. л. подсолнечного масла;

2-3 зубца чеснока, пропущенные через пресс или натертые на мелкой секции терки;

любимые специи, перец и соль – по вкусу.

Рецепт пошагово с фото:

В первую очередь подготавливаем картошечку: очищаем от кожуры и хорошенько промываем под холодной проточной водой. Хотя, молодые клубни можно не чистить. Затем нарезаем картофелины на дольки приблизительно одинакового среднего размера. Далее выкладываем их в глубокую удобную посуду, сдабриваем специями, солью и перчиком. После этого добавляем чеснок, вливаем масло, тщательно перемешиваем. Наконец, перекладываем все в мультичашу, закрываем крышку. Активируем режим «Выпечка» на период в 40 минут.

Такое блюдо придется кстати как в жаркий летний день на пикнике, так и на ужине в кругу семьи в морозный зимний вечер.

Картофель по-деревенски в мультиварке с горчицей

Этот вариант интересен маринадом, который делается на основе двух видов горчицы и идеально сочетается с молодой картошечкой.

Список составляющих на 2 порции:

масло подсолнечное – 4 большие ложки;

картофелины – 6 шт.;

соль и перец свежего помола – по половинке чайной ложечки;

горчица в семенах – большая ложка;

горчица столовая – 3 маленькие ложечки.

Этапы готовки:

По сути рецепт начинается с повторения первых двух шагов предыдущей рецептуры. Затем делаем горчичный маринад. Во-первых, выкладываем в миску два вида горчицы. Во-вторых, добавляем маслице и засыпаем перец и соль. Далее хорошенько перемешиваем маринад до однородности при помощи вилки и заливаем им картофель. Теперь закрываем миску с содержимым плотной крышкой или обматываем пищевой пленкой и отправляем в холод на 40 минут. В конце производим те же действия, что описаны в шаге №5 предыдущего рецепта.

Такая картошечка отлично подходит в качестве гарнира к мясным блюдам. Подавать к столу ее нужно обязательно в горячем виде.

Картофель по-деревенски в мультиварке во фритюре

Как правило, для данного рецепта лучше выбирать идентичные по размеру клубни и нарезать их на одинаковые кусочки. В результате это поможет получить равномерную степень прожарки и одновременно довести дольки до готовности.

Для готовки понадобится:

15 некрупных картофельных клубней;

пара измельченных чесночных зубчиков;

пол-литра подсолнечного масла рафинированного;

свежая петрушка, зеленый лук, укроп.

Способ приготовления:

В первую очередь подготавливаем картофельные дольки, как в пунктах №1 и 2 первого рецепта. Потом помещаем их в теплую воду на 20 минут, затем вынимаем и насухо промокаем чистым полотняным полотенцем. Можно подвергнуть картофель заморозке в течение получаса, но это не является обязательным. Далее в мультиварочной чаше хорошо прогреваем указанный объём масла в течение 15 минут. Теперь переводим гаджет в режим «Жарка» на полчаса, и осторожно погружаем во фритюр кусочки картошечки. В заключение при помощи длинной шумовки необходимо вылавливать дольки со дна и приподнимать их. Таким образом они прожарятся равномернее.

Готовый картофель подается в большой миске и посыпается сверху солью, рубленой зеленью и чесночком.

Видео: Рецепт картошечки по-деревенски для мультиварки